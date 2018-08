Seemannsgarn und Live-Musik

Schwachhausen feiert „Fockes Fest“

+ „Fockes Fest“: Stelzenlaufen und „Hula-Hoop“ vor dem Bauernhaus. - Foto: Focke-Museum/Martin Luther

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist das große Schwachhauser Stadtteilfest. Und zugleich ist es das Fest des Focke-Museums. Genau, von „Fockes Fest“ im Park des Focke-Museums an der Schwachhauser Heerstraße 240 ist hier die Rede. Das von Museum und Beirat gemeinsam organisierte Fest beginnt in diesem Jahr am Sonntag, 2. September, um 14 Uhr. Und es dauert bis 18 Uhr. „Fockes Fest“ wird dann zum nunmehr 22. Mal gefeiert.