Praller Sonnenschein sorgt für viel Andrang beim „Festival Maritim“ in Vegesack

Bremen - Von Martin Kowalewski. Seemännisch und eroberungslustig singen am Sonnabendnachmittag etwa 20 Holländer, Männer und Frauen gehobenen Alters auf einer Bühne nahe des „Walkiefers“ beim Seamusic-Event „Festival Maritim“, das von Freitag bis Sonntag etwa 100 000 Besucher nach Vegesack lockte und bei dem viel Wert auf das Musikprogramm gelegt wurde. Einige der Mitglieder des Ensembles „De Kaapstanders“ tragen Seemannsmützen, andere traditionelle Hemden. Vor ihnen bildet sich eine Menschentraube.

Die Sänger wechseln das Standbein, eine kleine Wellenbewegung auf der Bühne. Ein Sänger tritt hervor und sinkt, flämisch von einem Abenteuer. Bei dem flämischen Folksong „Hei Courage“. Es geht um Sturm auf See, gefrorene Seile, Eis auf dem Deck und Kabeljau, der noch auf dem Schiff ausgenommen wird. Ein Mann übernimmt die Strophen als Solosänger. In dem jiddischen „Fischerlid“ geht es auch um Abenteuer beim Fischfang. Das bittere Ende: Nichts ist im Netz. Bei den Besuchern kommt das an. „Wir sind schon seit 2003 jedes Jahr hier. Die Leute kommen, weil sie uns bereits kennen“, sagt Reinier Noordoven, Sprecher des Shanty-Chors.

Während die Sonne brennt, ist viel an den Bühnen, Ess- und Einkaufsständen los. „Saveur de France“ heißt eine Gruppe von Wagen mit Leckereien aus dem europäischen Nachbarland im Angebot, darunter Käse, Brot, Oliven und Nougat. Olivier Bischoff (55) aus Straßburg hat ein breites Angebot französischer Weine da. Liebling der Käufer ist bei den hohen Temperaturen der Rosé-Wein „Commandeur“. „Der ist fruchtig, aber nicht süß“, sagt Bischoff.

Neben dem Fähranleger ist es richtig voll geworden. Die 20 Musiker vom „1. Bremer Ukulelenorchester“ legen sich ins Zeug. Die meisten Musiker haben Ukulelen vorm Bauch, einige auch Gitarren. Ihre Version von Ottos „Friesenjung‘“, einer deutschen Coverversion von Stings „An englishman in New York“, wird zum Stimmungskracher. Die Zuschauer singen laut mit. Das Ukulelenorchester gibt dem Song eine sommerliche Reggae-Note. Da passt auch die Kleidung. Viele der Waller Musiker haben Stroh-Hüte auf.

Am Stand von „Papen Hut“ mustern derweil immer wieder Besucher die vielen hundert ausgestellten Hüte. Das Wetter kurbele das Interesse an Hüten an, sagt Hutverkäufer Alexander Glock (50). Gefragt seien Stroh-Hüte. Doch Glock hat auch Alternativen: Er zeigt einen Hut aus Papier. Der fühlt sich fast an wie Leder. Leicht und luftig ist ein Hut aus Seegras. „Das Material ist sehr biegsam und bricht nicht“, sagt Glock.

Der vierjährige Marjid aus Vegesack genießt die Angebote im großen Kinderbereich. Gerade fliegt der Junge an Seilen über einem Trampolin hoch in die Luft. „Das war schon fast etwas zu hoch“, sagt er und strahlt dabei.