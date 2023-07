Seebühne in Bremen zieht Bilanz: Die Mischung macht‘s

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Diese Kulisse an der Weser macht die Bremer Seebühne (hier das ausverkaufte Gastspiel von Ben Zucker) in der Region einmalig. In diesem Jahr kamen fast 46.000 Zuschauer. © Sascha Schröder

Mit etwa 30 Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art hat die Seebühne Bremen neben der „Waterfront“ das Publikum für gut drei Wochen unterhalten. Im dritten Jahr des Bestehens gab‘s einen Besucherrekord.

Bremen – An 24 Tagen seit Anfang Juli lockte die Seebühne an der Weser in Gröpelingen mit rund 30 Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art. Knapp 46.000 Zuschauer ließen sich das Event vor besonderer Kulisse nicht entgehen – das bedeutet eine Steigerung um 20.000 Besucher auf der noch ganz jungen Seebühne. Wie bewertet Veranstalter Jörn Meyer das dritte Jahr der Open-Air-Bühne?

Jörn Meyer, auch Geschäftsführer des Metropol-Theaters, ist zufrieden. „Die Seebühne hat eine deutliche Entwicklung gemacht“, betont er im Gespräch mit unserer Mediengruppe. Aber der langjährige Veranstaltungsprofi sieht gleichzeitig noch „Luft nach oben“ und will das Event weiter ausbauen. Und eines vorweg: Die Seebühne wird es auch im nächsten Jahr geben. Vom 12. Juli bis 4. August 2024 wird wieder unter freiem Himmel auf der Weser neben dem Einkaufszentrum „Waterfront“ gesungen, geredet, gespielt.

Besucher legen im Schnitt weitere Strecken zur Seebühne Bremen zurück

„Sehr positiv“ hat sich für Meyer der Besucherradius entwickelt. Legten die Zuschauer im Vorjahr durchschnittlich 20 Kilometer von ihrem Wohnort zur Seebühne zurück, so waren es in diesem Jahr 40 Kilometer, also eine Verdopplung. Meyer: „Wir haben uns von einer regionalen zu einer überregionalen Spielstätte entwickelt.“ Der Großteil der Besucher komme weiterhin aus Bremen und „umzu“, aber inzwischen auch unter anderem von der Nordseeküste und aus Nordrhein-Westfalen. „Die Seebühne wird bekannter“, freut sich Meyer, der weiß, dass es ein paar Jahre braucht, um Neues zu etablieren. Dabei sieht er sich auf einem guten Weg.

Das deutliche Besucherplus führt der 50-Jährige unter anderem auf besonders angesagte oder ungewöhnliche Künstler zurück, die im Norden in diesem Jahr sonst nicht auftreten, „die Zuschauer konnten sie nur bei uns sehen“. Beispiel gefällig? Die Rocknacht mit verschiedenen Bands zum Auftakt, die Jan Trautmann (Bremen Events & Concerts, BEC) auf die Beine gestellt hat. Andere waren Beth Hart, Philipp Poisel, „Wardruna“, „Saga“ und natürlich David Garrett.

Örtliche Agenturen unterstützen die Seebühne Bremen

Meyer freut sich sehr über die Unterstützung der regionalen Agenturen BEC, Revue und Semmel, so dass er sich auf das Programm an 14 Tagen konzentrieren konnte, zehn Tage bestückten die Agenturen. In den beiden Vorjahren hatte sich der 50-Jährige selbst um mehr Veranstaltungen zu kümmern. Gestartet ist die Seebühne 2021 – mitten in der Corona-Pandemie. 2023 war also die erste Saison abseits des Virus und auch ohne staatliche Corona-Hilfen für die Spielstätte an sich, Förderung gab es lediglich punktuell bei der einen oder anderen Sache, so Meyer. Wirtschaftlich sei das Ergebnis ausgeglichen.

„Schiller“ bleibt Stammgast auf der Seebühne und eröffnet das Event im nächsten Jahr. © Schröder

Womit punktet die Seebühne beim Publikum? Nun, sagt Meyer, zum einen mit dem Ambiente, der Bühne auf der Weser, der Industriekulisse, den Möwen über dem Wasser, zum anderen mit der großen Bandbreite des Programms aus Rock, Schlager, Pop, Klassik und Aufführungen für Kinder. „Es ist die Mischung von allem. Dazu bekommen wir immer wieder ein überragendes Feedback von Künstlern und Besuchern“, so der 50-Jährige. Zudem gebe es im nahen Umfeld keine Open-Air-Bühne bis knapp 4.000 Zuschauer, die nächsten Spielstätten lägen in Hannover und Hamburg.

Welche Veranstaltungen haben besonders gut, welche weniger gut funktioniert? Ausverkauft waren die 3.500 Plätze (mit Stehplätzen 3.800) bei Ben Zucker und „Fury in the Slaughterhouse“, David Garrett zog 3.000 Zuschauer an, Howard Carpendale 2.500. „Howie“ musste wegen des Unwetters nach etwa einer Stunde abgebrochen werden. Ganz ausgefallen ist wegen des Sturms in den gut drei Wochen nur die Musical-Gala am 5. Juli. Eine „tolle Entwicklung“ hat in Bremen, so Meyer, „Schiller“ (Christopher von Deylen) hingelegt. Der seit vielen Jahren in den Charts stehende Elektronik-Künstler aus der Region war zum dritten Mal auf der Seebühne zu Gast und hat jedes Jahr mehr Zuschauer angezogen, jetzt 2 500. Gute Nachricht für seine Fans: „Schiller“ wird die Seebühne 2024 am 12. Juli eröffnen. Neben einem Programmwechsel möchte Jörn Meyer durchaus ein paar Künstler auf der Bühne etablieren – dazu gehört Christopher von Deylen.

Kultnacht auf der Seebühne in Bremen: Beste Stimmung trotz Regens

Dass Regen der Stimmung keinen Abbruch tun muss, hat die Kultnacht mit Harpo, Julia, Neigel, „Cutting Crew“ und anderen gezeigt: „Trotz des Regens haben die 1.500 Zuschauer sensationell mitgemacht, es herrschte eine tolle Atmosphäre“, ist Meyer immer noch begeistert.

Auch das gehört zu einem Open-Air-Konzert: Regen, wie hier bei der Kultnacht. © Schröder

Etwas enttäuscht war er über die Resonanz auf Gilberto Gil, der in Bremen sein einziges Konzert in Norddeutschland spielte. Und bei manchen Formaten, zum Beispiel Comedy, müsse man sich Gedanken machen, ob sie sich für die große Seebühne eigneten. „Wir befinden uns immer noch in einer Lernkurve, wollen Dinge besser machen und schauen, was zur Seebühne, zur Region und zu den Ferien passt“, betont der 50-Jährige. Gelernt hat Meyer, dass er nicht schon unbedingt zum Vorverkaufsstart im September ein möglichst genaues Programm vorlegen muss, so kann er den Künstlern noch Zeit geben.