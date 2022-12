Seebühne Bremen: Stargeiger David Garrett ist dabei

Sommer 2023: 30 Konzerte und Shows mit Blick auf die Weser

Stargeiger David Garrett wird im Sommer 2023 auf der Seebühne in Bremen auftreten, Howard Carpendale ist dabei, die Band „Fury in the Slaughterhouse“ aus Hannover kommt auch - und viele, viele mehr.

Bremen – Stargeiger David Garrett wird im Sommer 2023 auf der Seebühne an der „Waterfront“ in Gröpelingen spielen. Damit ist es den Machern des Open-Air-Events an der Weser gelungen, einen Hammer-Neuzugang zu holen. Aber auch das gesamte Programm kann sich sehen lassen. Von Rock über Schlager bis zu Stücken für die Familie gibt es reichlich Auswahl für jeden Geschmack. Neu im Line-up ist neben Garrett Howard Carpendale.

Seebühne Bremen: Mehr als 30 Konzerte und Shows

Es ist die dritte Auflage der Seebühne, die mitten in der Corona-Zeit gestartet ist. Und in diesem Jahr lief es schon richtig gut. 28 000 Zuschauer kamen, mit den Hilfen von Land und Bund gab es ein ausgeglichenes Ergebnis für die Seebühnen-Macher um Jörn Meyer, der auch Chef des Metropol-Theaters Bremen ist. Die Seebühne 2023 schlägt ihr Lager mit dem wunderbaren Blick auf die Weser vom 30. Juni bis zum 23. Juli auf. Mehr als 30 Konzerte und Shows sind geplant.

+ Mehr als 30 Konzerte und Shows sind im Sommer 2023 auf der Seebühne Bremen zu erleben. Der Clou: Die Zuschauer sehen nicht nur ihre Lieblingskünstler, sondern haben auch einen wunderbaren Blick auf die Weser. © Sascha Schröder

Jörn Meyer geht für die Seebühne 2023 von einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen aus, wie er im Gespräch mit unserer Mediengruppe sagt. Der Vorverkauf laufe gut, das Line-up sei noch breiter aufgestellt. Platz bietet die Seebühne für 3 500 bis 3 700 Zuschauer, bei einigen Konzerten gibt es diesmal auch Stehplätze.

Seebühne Bremen: Gilberto Gil, Star aus Brasilien, ist dabei

Worauf freut sich Meyer persönlich am meisten? Da muss er nicht lange überlegen. „Auf die ganze Saison – und auf den Brasilianer Gilberto Gil“, sagt er. Gil gilt als einer der Weltstars in der südamerikanischen Musik. Außerhalb seiner Heimat gibt er nur wenige ausgewählte Konzerte, so Meyer. Gespannt ist er auf den ungarischen Pianisten Peter Bence (13. Juli). Er spielt ebenso Klassik wie Pop und hat es über Social Media in kurzer Zeit zu Berühmtheit gebracht.

Einen richtigen Top-Act hat Meyer mit dem Stargeiger David Garrett an Land gezogen. Dieser gastiert auf seiner „Iconic Tour“ am Freitag, 7. Juli, 20.30 Uhr, auf der Seebühne, und zwar als „David Garrett Trio“. Trio, nanu? Es gibt Aufklärung: Garrett wird von dem Gitarristen Franck van der Heijden und dem Bassisten Rogier van Wegberg begleitet, ein Trio eben. Zuletzt begeisterte der Violinist in Bremen vor Corona 2019 in der Stadthalle mit seinem Crossover-Konzert „Unlimited“. 2023 stellt er auf seiner Tour sein neues Album „Iconic“ vor. Dafür hat sich der 42-Jährige von legendären Geigern inspirieren lassen. Musik von Komponisten wie Bach, Dvorák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn, Schumann und anderen, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien schon den jungen David begeisterten, sind darauf zu hören. Dabei stehe nicht Virtuosität der Werke, sondern Harmonie („wunderschöne Melodien“) im Vordergrund, halt „was im Leben zählt“, wird Garrett zitiert. Tickets fürs Konzert kosten etwa 65 bis 120 Euro.

Was erwartet die Zuschauer in den drei Wochen sonst noch auf der Bühne an der Weser? Nun, da ist beispielsweise Howard Carpendale (9. Juli). Er nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch sein Leben. Und da hat der 76-Jährige etliche Schlagerhits zu bieten, schließlich steht er bereits seit 50 Jahren auf der Bühne.

Schlager gibt"s auch am 11. Juli, dann mit der Schweizerin Beatrice Egli, die in diesem Jahr kurzfristig wegen eines TV-Auftritts absagte.

+ Gilberto Gil singt in Bremen. © gilbertogil.com.BR

Ein Klassiker ist sicher die Band „Fury in the Slaughterhouse“ aus Hannover (21. Juli). Die deutsche Rockband („Won’t forget these days“, „Time to wonder“), seit rund 35 Jahren im Geschäft, eröffnet in Bremen ihre Open-Air-Tour „Hope“.

Zum Auftakt rockt die Seebühne Bremen

Blicken wir auf den Auftakt des Programms am 30. Juni. Da heißt es: „Seebühne rockt“. Unter anderem dafür ist Jan Trautmann von „Bremen Events & Concerts“ verantwortlich. Er verspricht fünf Bands, Steh- und Sitzplätze, Sonnenuntergang und ein Feuerwerk am Schluss. Mit Ray Wilson (Großbritannien), „Takida“ (Schweden), „The New Roses“ und „Smoking Lips“ (beide Deutschland) stehen vier der fünf Bands für die mehrstündige Show fest.

Wie breitgefächert das Programm ist, zeigt eine kleine Auswahl: Ein Heimspiel gibt es für die gebürtige Bremerin und Poetry-Slammerin Julia Engelmann (1. Juli). Liedermacher Philipp Poisel kommt am 3. Juli. Musical-Hits mit Solisten, Tanzensemble und den Kölner Symphonikern sind am 5. Juli zu hören, „La Traviata“ einen Tag zuvor. „Schiller“ (8. Juli), Ben Zucker (14. Juli), „Pettersson und Findus“ (16. Juli) sowie zum Abschluss am 23. Juli „Dschungelbuch“ und „Abba today“ sind weitere Konzerte und Shows.

Wer"s kultig mag und auf Hits der 70er und 80er steht, sollte sich die „Kultnacht“ am 22. Juli notieren. Künstler aus Deutschland und Teilen Europas reisen nach Bremen und entführen in die Vergangenheit – mit Liveband, wie es heißt. Zu hören neben anderen: Harpo („Moviestar“) und „Cutting Crew“ („I just died in your arms tonight“).

Mehr zum Programm und Tickets unter „seebuehne-bremen.de“.