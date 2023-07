Seebühne Bremen: Feuerwerk und Klangspektakel

Von: Martin Kowalewski

Mit Thron erscheint die Band „Kissin‘ Dynamite“ zur Saisonpremiere auf der Bremer Seebühne am Gröpelinger Weserufer. © Kowalewski

Bremen – Das Bühnenprogramm ist durch. Jetzt folgt ein Feuerwerk! Farben am Himmel und flammende Feuereffekte auf dem Wasser. Danach noch einmal Applaus für eine gelungene Premiere der Seebühnen-Saison am Gröpelinger Weserufer. Unter dem Motto „Seebühne rockt!“ waren zum Auftakt vor 2.000 Zuschauern mehrere Rock-Acts aufgetreten.

Menschen unterschiedlichen Alters sind in passender Kleidung für einen lauen Sommerabend erschienen – darunter auch T-Shirts von Bands, die an diesem Abend auftreten. Eine Besucherin hat ihr Gesicht mit schwarzer und weißer Farbe im „Kiss“-Stil bemalt. Eine lockere, gemütliche Stimmung in Nachbarschaft der „Waterfront“.

Vor dem Feuerwerk erobert hoher Besuch aus Schweden die Seebühne: „Takida“, eine in ihrer Heimat höchst erfolgreiche Rockband. Eine Show, die mit farbenfroher Bühnenbeleuchtung und ebenso „farb-prächtiger“ Musik in den Bann zieht. Große Lichtsäulen sind auf der Bühne verteilt. Warme und kalte Farben kommen zum Einsatz. Sänger Robert Pettersson macht nicht viele Worte. Vielmehr spricht die Musik. Er sagt aber schon: „We love you!“ Mitreißende Grooves, kraftvoll und wachrüttelnd, entfalten ihre Wirkung. Ein vitalisierendes Keyboard-Intro, viele grüne Farbtöne. Ein schneller, voller und pulsierender Bandsound: „Flowerchild“ ist eine phantastische, vor Kraft strotzende Live-Nummer, die auch nach Stunden des Konzertbetriebs Kraft spendet und einfach mitreißt.

„Bremen, es hat Spaß gemacht!“

Klanglich hart – aber herzlich und obendrein durchaus melodisch kommen „The New Roses“ daher. Sänger Timmy Rough tritt mit Sonnenbrille auf. Eine durchweg coole und dabei einfach herzliche Stimmungskanone, viel in Bewegung und im ganz engen Kontakt zum Publikum, welches er gekonnt in Stimmung bringt. Er singt Frauen in der ersten Reihe an – und die ist der Bühne ziemlich nah. Er hebt den Mikroständer, dessen Fuß alsbald in die Luft ragt. Ein Entertainer, dem zuzuschauen einfach Spaß macht. Eine Band, die feinsten Hardrock präsentiert, erdig und authentisch. Immer wieder Songs, die einfach in die Beine gehen, wie etwa „Down by the river“.

Melancholie, rauchige Gitarren, die weiche Seite des Hardrocks kommt hervor bei „All I ever needed“. Eingängig und einfach schön der Song „There’s a first time for everything“. Der Funke springt absolut über. „Bremen, es hat Spaß gemacht“, ruft Sänger Rough am Ende. Satte Grooves, vitale Soli – ein wunderbarer Live-Act.

Ray Wilson bedient sich auch bei Peter Gabriel

Einen üppigen Bühnenaufbau mit Treppen und verschiedenen Ebenen präsentiert die Band „Kissin‘ Dynamite“. Die Bandmitglieder stehen zu Beginn der Show ganz oben. Ein stolzes Hardrock-Spektakel beginnt, das dem Ohr und dem Auge Spaß bietet. Es geht gleich deftig zur Sache mit schnellem Schlagzeug und auch zackigen Gitarrenläufen. Bald gehen die ersten Bandmitglieder abwärts. Sänger Hannes Braun lässt den Mikrofonständer kreisen. Die Gitarristen schwenken die Hälse ihrer Instrumente in Richtung Publikum. Gut gemachter Hardrock zieht das Publikum mit. Es wird ein Thron gebracht, Braun kommt mit Umhang und Zepter für den Song „I will be king“.

Ray Wilson, ehemals Sänger bei „Stiltskin“, wirkt auf der Bühne bedächtig. Der Brite ersetzte Phil Collins bei „Genesis“. Auf der Seebühne präsentiert er mit einer Band interessante Versionen vieler „Genesis“-Songs. Der Phil-Collins-Hit „In the air tonight“ beginnt mit Akustik-Gitarre, wodurch der spätere Schlagzeugeinsatz umso kräftiger wirkt. Auch „Solsbury Hill“ und „Sledgehammer “ von Peter Gabriel sind im Set. Als letzter Song im Set erklingt der „Stiltskin“-Hit „Inside“. Bereits während die Besucher eintrudelten, haben die „Smoking Lips“ Alternative-Rock gespielt.