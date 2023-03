Bereits sechs Mal zurückgewiesen: Hund Buddy auf der Suche nach neuem Körbchen

Von: Marcel Prigge

Der Hund „Buddy“ aus dem Bremer Tierheim sucht ein neues Zuhause. Bereits sechs Mal ist er von verschiedenen Familien zurückgewiesen worden. © Tierschutzverein Bremen

Bereits sechs Mal vermittelt, doch leider ohne Erfolg: Der Hund „Buddy“ sucht ein neues Körbchen. Deswegen wendet sich der Bremer Tierschutz an die Öffentlichkeit.

Bremen – Er kann gut mit Katzen, der Spaziergang an der Leine ist kein Problem und er ist witzig: Der Hund Buddy sucht ein neues Zuhause. Das Problem: Er ist bereits sechs Mal vermittelt worden – letztendlich aber jeweils erfolglos. Nun fragt der Tierschutzverein Bremen: Wer nimmt Buddy bei sich auf?

Buddy sucht ein neues Körbchen: Bereits sechs Mal das Zuhause gewechselt

Wie es vonseiten des Tierschutzes heißt, hat ein anderes Tierheim in Bezug auf Buddy um Hilfe gebeten. „Dort wurde er wohl schon sechs Mal vermittelt und kam immer wieder“, berichtet Sina Fehr, Mitarbeiterin des Tierschutzvereins Bremen. Dabei könne er sehr witzig sein, wenn der introvertierte Hund auftaut und einen Menschen liebt.

„Buddy“ zeigt beim Fressen Ressourcenverteidigung. Aufgrund dessen kann er nicht in eine Familie mit Kindern vermittelt werden. © Tierschutzverein Bremen

Der charakteristische Buddy hätte auch erst einmal im Bremer Tierheim ankommen müssen. „Das einzige Problem bei ihm ist wirklich die Futterresource“, so Fehr weiter. Bedeutet: Er sieht jedes Essen als seines an. Ein Gassigeher des Tierheims hätte sich zuletzt in Buddy verguckt. „Leider hat auch er die Problematik Futter unterschätzt und so mussten wir ihn wieder abholen.“

Informationen zu Buddy: Charakteristisch und witzig, mit Hang zur Ressourcenverteidigung

Jetzt fragt der Tierschutz: Wer nimmt Buddy auf? Aufgrund der Ressourcenverteidigung vermittle das Tierheim den Hund nicht an Familien mit Kindern. Außerdem sei vor Auszug ein Training notwendig. Dieses kann sich möglicherweise lange hinziehen – das müssten die zukünftigen Halter von Buddy berücksichtigen.

Buddy ist im November 2014 geboren worden und entsprechend lebenserfahren. Auch teilt der Tierschutz mit, dass der Hund nur noch einen Zahn besitzt. Der Rüde sei kastriert und nicht Anfänger-geeignet. Jedoch ist er verträglich mit Katzen und je nach Sympathie mit anderen Hunden. Buddy befindet sich zudem zurzeit im Maulkorbtraining.

Kontakt: Das Tierheim Bremen Öffnungszeiten:

Mittwochs 16 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 13 Uhr Telefonzeiten:

Montags bis freitags 10 bis 18 Uhr

Samstag uns Sonntag 10 bis 13 Uhr

Unter der Telefonnummer (0421/351133) Adresse:

Bremer Tierschutzverein e.V.

Hemmstr. 491

28357 Bremen

Für Buddy wird zudem am besten ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land gesucht – in einem Haus mit eingezäuntem Garten. Bei Interessierte können sich telefonisch unter 0421/351133 melden oder das Tierheim zu den Öffnungszeiten besuchen.