Hitze sorgt für Andrang im kühlen Nass

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Endlich mal ein richtiger Sommer!“ Für Schwimmmeister Jürgen Maas (52), Betriebsleiter im Stadionbad und im Hallenbad Huchting, ist die Hitzeperiode in diesem Sommer ein Grund zur Freude. Er sei nun einmal durch und durch ein Freibad-Mann, sagt er. Die Besucherzahlen seien sehr gut.

1500 Besucher waren bei gutem Wetter üblich, erzählt Maas. Alles bis 2500 Gästen könne die Belegschaft gut regeln. Den Saisonrekord bescherte laut Maas der erste Dienstag im August: Bei 37 Grad kamen etwa 4500 Besucher ins Stadionbad. „Das war schon anstrengend. Die Leute können bei so viel Getümmel natürlich nicht wirklich schwimmen“, sagt Maas. Bei derartigem Andrang sind zehn Personen nötig, um das Bad zu betreiben, davon sechs Schwimmmeister und Hilfsschwimmmeister. Auch die Gesellschaft Bremer Bäder spricht von einer guten Freibadsaison.

Doch die Saison hat auch ihre Schattenseiten: Nach dem Unglück mit einem ertrunkenen Kind im Freibad Blumenthal stieg der psychische Druck, auch im Stadionbad. „Solche Unfälle haben eine Wirkung auf alle Schwimmmeister. Sie passen dann noch mehr auf“, sagt Maas. Die Schwimmmeister mussten immer wieder ins Becken springen. „Es war jeden Tag ein Kollege im Wasser“, sagt Maas. „Wir haben zehn defekte Funkgeräte, weil die Kollegen so schnell reagierten, dass sie vergessen haben, ihre Funkgeräte abzulegen.“

Das Problem: Kinder schätzten sich falsch ein und Eltern passten nicht auf, sondern schauten auf ihr I-Pad oder Handy, beklagt Maas. „Wenn wir ein Kind aus dem Becken holen, dann behalten wir es, bis wir die Eltern gefunden haben. Wenn die Eltern ihre Aufsichtspflicht wiederholt missachten, verweisen wir sie für den Tag des Bades“, sagt Maas. Er weist auf einen besonderen Aspekt hin, mit dem man es bei der Badeaufsicht zu tun habe: „Badegäste in Not rufen nicht. Sie winken etwas, und dann gehen sie unter.“

Im Einsatz an Seen und im Freibad

Das Bad weise mehrere kritische Punkte auf. Wird der Sprungturm geöffnet, müsse eine Aufsicht vor Ort sein. Ebenso wichtig: Bei zwei Rutschen am Nichtschwimmerbecken muss gewacht werden. Dort ist das Wasser bis 1,30 Meter tief – zu tief für kleine Kinder. Wer rutschen will, muss schwimmen können.

Nicht mit Schwimmbädern, aber mit Badeseen hat es die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu tun. In diesen und in der Weser starben fünf der sechs tödlich Verunglückten in dieser Saison. Badeseen haben eigene Tücken, wie Oliver Paust, stellvertretender Pressesprecher der DLRG Bremen, erklärt: „In Schwimmbädern kann man bis auf den Grund gucken. Das ist in Badeseen nicht so. Manchmal kann man an einer Stelle stehen und hat einen Meter weiter keinen Grund mehr unter den Füßen.“

„Wir beobachten immer wieder Nichtschwimmer und schlechte Schwimmer außerhalb des Nichtschwimmer-Bereichs“, so Paust. Seine Kernbotschaft: „Schwimmen lernen. Die Verunglückten waren zum Großteil Nichtschwimmer oder ungeübte Schwimmer.“

Badegäste sorgloser als vor einigen Jahren

Täglich würden DLRG-Kräfte mit dem Boot zu Menschen auf dem Wasser fahren. „Teilweise sitzen Kleinkinder ohne Rettungsmittel in simpelsten Badebooten. Die Leute denken, es passiert schon nichts“, sagt Paust.

Heute seien die Badegäste sorgloser als noch vor einigen Jahren, vor allem dann, wenn sie sehen, dass Wachpersonal anwesend sei. Von Eltern, die ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen, kann auch er erzählen. „Ich habe den Eindruck, dass es sich verschlechtert hat, seit die elektronischen Medien im vollen Umfang aufgekommen sind. Das ist aber nur ein gefühlter Wert“, sagt Paust.

Er rät vom Baden in der Weser ab: „Neben den Gezeiten kommt auf der Weser noch der Schiffsverkehr dazu. Der Badegast kann die Gefahren nur sehr schwer einschätzen und bewältigen. Gerät ein Badegast in den Sog eines Schiffes, dann hat er keine Chance.“ Zu dem Vorschlag aus der Öffentlichkeit, nach dem Ertrinken eines Vierjährigen in der Weser am Café Sand dort eine DLRG-Station einzurichten, sagt Paust: „Wenn wir angefragt werden, würden wir prüfen, ob das geht. Vom Personal her geht das aktuell nicht. Wir müssten Personal einwerben.“