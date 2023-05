Voi und Tier hoffen wieder: E-Scooter-Lizenz für Bremen muss neu vergeben werden

Von: Marvin Köhnken

Lime hat beim E-Scooter-Auswahlverfahren nach Punkten das Recht erhalten, in Bremen Leihroller anzubieten. Bolt erhielt dieses Recht per Losentscheid. (Montage: kreiszeitung.de) © Marvin Köhnken&imago

Zwei neue Anbieter versorgen Bremen seit dem 1. Mai 2023 mit Leih-E-Scootern. Die bisherigen Firmen sind dagegen nun gerichtlich vorgegangen. Fazit: Es muss eine erneute Lizenzvergabe geben.

Bremen – Bis Ende April hatten Voi und Tier ihre E-Scooter zwei Jahre lang in Bremen stationiert. Mittlerweile wurde das Sondernutzungsrecht dafür neu vergeben. Seitdem sind an der Weser die Anbieter Bolt und Lime am Zug. Mit Eilanträgen haben die beiden bisherigen Anbieter jetzt der Neuvergabe widersprochen – und erzielten dabei einen Teilerfolg am Verwaltungsgericht Bremen. Ein Fehler bei der Auswahl der Anbieter mache eine erneute Vergabe nötig, so das Gericht.

Das Sondernutzungskonzept für die Stadt Bremen umfasst insgesamt 2500 im Stadtgebiet verteilte E-Scooter, die höchstens von zwei Anbietern bereitgestellt werden dürfen. Trotz des erfolgreichen Widerspruchs werden das vorerst weiterhin die Fahrzeuge von Lime und Bolt sein. Das Gericht lehnte es ab, die laufenden Lizenzen zu kassieren.

Neuvergabe der E-Scooter-Rechte muss in Bremen bis Ende Juni erfolgen

Diese Lizenzen muss die Stadt Bremen auf Anordnung des Gerichts hin nun bis spätestens Ende Juni neu vergeben. Eine Beschwerde gegen diesen Beschluss ist aber noch möglich. Voi hatte unter anderem geltend gemacht, dass die Entscheidung gegen sie im Losverfahren gefallen war, das wiederum nur wegen eines Fehlers durchgeführt und letztlich für Bolt entschieden wurde. Weder die Bewertung noch die daraus folgende Entscheidung für ein Losverfahren sei wegen dieses Fehlers für das Gericht nachvollziehbar. Vielmehr sei es möglich, dass bei einer anderen Punktevergabe auch das Losverfahren zwischen Voi und Bolt nicht durchgeführt worden wäre – weil der Abstand zwischen den beiden Anbietern größer gewesen wäre.

Konkret passierte der Fehler laut des Gerichts im Zusammenhang mit den neuen Pflichten der E-Scooter-Anbieter. Mit der Neuvergabe hatte die Stadt Bremen die Auflagen für den Verleih nach oben geschraubt. Unter anderem müssen falsch abgestellte Fahrzeuge nun schneller entfernt werden. Mitarbeitende der zum Verleih berechtigten Firmen müssen dafür Sorge tragen. Patrouillen müssen auch ohne konkreten Anlass zu bestimmten Zeiten im Stadtgebiet unterwegs sein.

Laut Punktvergabe wäre ein anderes E-Scooter-Duo erste Wahl gewesen

Im Detail beanstandete das Verwaltungsgericht folgenden Fehler seitens der Stadt: Bolt habe ein Konzept vorgelegt, das keine kontinuierlichen Patrouillen vorsah, sondern lediglich eine Eingreiftruppe, die nur bei gemeldeten Störungen aktiv wird. Das Konzept wurde von der Stadt nicht abgestraft, sondern entgegen der eigenen Vorgaben mit zu vielen Punkte bewertet. Es sei nicht ersichtlich, ob ohne diesen Fehler ein Losverfahren angesetzt worden wäre. Folglich bleibe nur eine erneute Auswahl durch die Stadt Bremen, so das Gericht.

Bei der Punktevergabe konnten die Wettbewerber jeweils 120 Punkte erreichen. Lime erhielt 112, Bolt 92 Punkte. Voi wiederum landete mit 98 Punkten zwischen den beiden Anbietern, zog dann aber im Losentscheid gegen Bolt den Kürzeren. Wäre das Auswahlverfahren auf Basis von Sachgründen und anhand der Bewertungen entschieden worden, wären Lime und Voi als Sieger aus dem Auswahlverfahren hervorgegangen. Das führte auch Voi in ihrem Widerspruch gegen die Vergabe an. Dieser Umstand war letztlich aber nicht entscheidend für die Entscheidung einer Neuvergabe, heißt es in der Begründung des Gerichts. Das nicht am Losverfahren beteiligte Unternehmen Tier erzielte 82 Punkte und legte Widerspruch wegen der Nichtberücksichtigung beim Losverfahren ein.