Schwimmende Sommerschule: 14 Nachwuchsforscher stechen mit Polarstern in See

© Carmen Jaspersen/dpa Mit 14 Nachwuchswissenschaftlern und Messboten von Schülerinnen und Schülern aus Irland, Spanien sowie Deutschland an Bord, sticht das Forschungsschiff „Polarstern" des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven in See. (Symbolbild)

Die Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts bricht mit Nachwuchsforschern Richtung Südafrika auf. Mit an Bord: Miniboote mit Messgeräten zur Überwachung des Meers.

Bremerhaven – Mit drei kleinen Minibooten im Gepäck sticht am Dienstag, 30. August 2022, das Forschungsschiff Polarstern des Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven in Bremen in See. Ziel: Das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Gebaut wurden die Miniboote von Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Irland und Spanien, wie das AWI mitteilt. An Bord: Messgeräte, die die Luft- und Wassertemperatur messen sollen. Erst im Winter kam die Meldung von den Forschern, dass man mit der Polarstern das weltweit größte bislang bekannte Fischbrutgebiet gefunden habe.

14 Nachwuchsforscher stechen mit Polarstern in See: Schüler berichten über Experiment in sozialen Medien

Doch zurück zur Tour der Nachwuchsforder nach Südafrika: In Spanien, Irland und in Deutschland auf Helgoland haben Schülerinnen und Schüler diese Messboote gebaut. Die Boote werden auf der Tour Richtung Kapstadt von Bord der Polarstern in den Atlantik ausgesetzt. Diese sogenannten Miniboote übermitteln anschließend Temperaturdaten per Satellit direkt an die Meeresforschungsorganisation POGO (Partnerschaft zur Untersuchung der weltweiten Ozeane).

Die Schülerinnen und Schüler werden fast hautnah dabei sein, denn es sind Videoschaltungen direkt an Bord geplant und über eine Webseite können sie schließlich die Daten von „ihrem“ Boot sehen und im Unterricht weiter thematisieren. Ebenfalls berichten sie in sozialen Medien über das Experiment.

Zahlen und Fakten zur Polarstern Heimathafen: Bremerhaven Länge: 118 Meter Breite: 25 Meter Max. Tiefgang: 11,20 Meter Motorleistung: 19.198 PS Reichweiter: 19.000 Seemeilen/80 Tage

Auch mit an Bord der Polarstern: 14 wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus aller Welt, die auf dem sogenannten Nord-Süd-Atlantik-Training-Transekt Einblicke in die Meereswissenschaften erhalten. Daneben führen sie Kurzprojekte zu den Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Klima durch.

14 Nachwuchsforscher auf der Polarstern: Teil der Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung

Das Projekt ist der Teil 2021 gestarteten Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung und hat die Vision, die Wissenschaft zu nutzen, um den nachhaltigen Umgang mit dem Ozean zu gestalten. Denn den werden wir für unsere Zukunft dringend brauchen, schreibt das AWI. Das kann allein durch Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung geschehen, die Menschen und Ozeane miteinander verbinde.

Vor diesem Hintergrund widmet sich die aktuelle Polarstern-Expedition mit der Datenerhebung, der Ausbildung junger Menschen und der Kommunikation ganz den folgenden Zielen der UN-Ozeandekade: Gesunder und widerstandsfähiger Ozean, vorhersehbarer Ozean, zugänglicher Ozean und inspirierender Ozean.

„Wir bilden auf unserer Expedition wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus 14 verschiedenen Ländern zu Expertinnen und Experten der Meeresforschung für Nachhaltigkeit aus“, wird Expeditionsleiterin Prof. Dr. Karen Wiltshire, Biologin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung auf Sylt, in der Pressemitteilung des AWI zitiert. Menschliches Wohlbefinden, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum hingen von einem gesunden Ozean ab, heißt es.

14 Nachwuchsforscher stechen mit Polarstern in See: Bereits vierte Schwimmende Sommerschule des AWI

„Je mehr wissenschaftliche Fachleute es weltweit gibt, desto besser verstehen wir unsere Ozeane und können sie letztlich auch nachhaltiger nutzen und schützen“, erläutert Karen Wiltshire. Sie leitet bereits die vierte sogenannte Schwimmende Sommerschule dse AWI: In den Jahren 2015 und 2016 fand das Training ebenfalls während des Transits der Polarstern in Richtung Süden statt (NoSoAT), 2019 von Port Stanley (Falklandinseln) nach Bremerhaven in Süd-Nord-Richtung (SoNoAT).

Die Polarstern Die Polarstern, manchmal auch als FS Polarstern (Forschungsschiff) bezeichnet, ist ein als Eisbrecher der deutschen Eisklasse ARC3 ausgelegtes Forschungs- und Versorgungsschiff. Sie dient der Erforschung der Polarmeere und Versorgung der permanent besetzten Forschungseinrichtungen Koldewey-Station in der Arktis und Neumayer-Station in der Antarktis. Sie wird vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven betrieben und setzt die Tradition der Gauß-Expedition fort, die mit der ersten deutschen Südpolarexpedition der Gauß von 1901 bis 1903 eingeleitet wurde. (Quelle: Wikipedia)

Die vorherigen erfolgreichen Trainingsprogramme haben gezeigt, dass Datenerhebung und Ausbildung gut zusammenpassen, berichtet das AWI. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen die Messungen der Wasserkörper im Atlantik entlang eines Nord-Süd-Transekts während ihrer Ausbildung. Angeleitet werden sie von einem internationalen Team unter anderem vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen, der Nationalen Universität Irland in Galway und der Universität von East Anglia (UK) – ebenfalls ein Zeichen dafür, dass die globalen Probleme nur zusammen gelöst werden können.

14 Nachwuchsforscher auf der Polarstern: Kurs auf Rotterdam – In einem Monat wird Kapstadt erreicht

An Bord der Polarstern werden die Nachwuchskräfte in Fünfergruppen jeweils mehrere Tage an verschiedenen Themen arbeiten. Sie befassen sich mit den Themen: Klimasystem, Ozeanografie, Atmosphäre, Mikroorganismen und der Vermessung der Topografie des Meeresbodens sowie Datenverarbeitung. Kombiniert mit Satellitenbeobachtungen erlauben die an Bord gewonnenen Daten, die Erkenntnisse im globalen Zusammenhang zu betrachten.

Nach dem Auslaufen mit dem Nachmittagshochwasser am 30. August nimmt die Polarstern zunächst Kurs auf Rotterdam, wo Treibstoff gebunkert wird. Nach einem guten Monat wird das Schiff Ende September in Kapstadt erwartet, von wo aus es nach einem kurzen Hafenanlauf weiter gen Süden geht.

Eine zweigeteilte Expedition untersucht von Anfang Oktober bis Mitte Dezember biogeochemische Stoffflüsse um Südgeorgien. Kurz vor Weihnachten beginnt dann eine knapp elfwöchige Fahrt mit geowissenschaftlichem Schwerpunkt in die Bellingshausensee. Auf dem Rücktransit findet ebenfalls eine Sommerschule statt, bevor das Schiff planmäßig im April 2023 in seinen Heimathafen Bremerhaven einlaufen soll. (Mit Material der dpa)