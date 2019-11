Schwimmen im ersten Stock

Grundsteinlegung in Horn: Senatsbaudirektorin Iris Reuther (v. l.) und Sportsenatorin Anja Stahmann haben die Kellen in der Hand. Daneben: Udo Janßen, Uwe Siefke, Martina Baden und die frühere Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt.

27,37 Millionen Euro investiert der Senat in den Neubau des Horner Bads. Es entsteht ein Kombibad – mit Mehrzweckschwimmhalle und Freibadteil. Die Eröffnung ist in zwei Jahren geplant.

Bremen – Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) streicht den Beton über der Zeitkapsel glatt. Die Grundsteinlegung für das neue Kombi-Bad Horn ist vollendet. In der Zeitkapsel befindet sich neben einer Zeitung sowie Planungs- und Beschlussunterlagen auch eine Kachel des alten, 1960 eingeweihten Horner Freibades.

In der Schwimmhalle werden zehn 50-Meter-Bahnen in einem wettkampfgerechten Becken entstehen. In der Breite lässt sich das Becken zudem in 25-Meter-Bahnen aufteilen. „In Niedersachsen plus Hamburg gibt es vielleicht vier oder fünf solcher Becken“, sagt Architekt Udo Janßen (61), geschäftsführender Gesellschafter bei „Janßen Bär Partnerschaft“, dem Generalplaner des Projekts. „Ein Beispiel ist das Stadionbad in Hannover.“ Janßen ist zudem Delegierter im Deutschen Schwimmverband und sagt, das Bad werde alle Wettkampfanforderungen erfüllen. Auch Uwe Siefke (57), Technischer Leiter bei der Gesellschaft Bremer Bäder, sagt: „Das wird wirklich ein Sportbad.“ Es würde sogar für die Deutschen Meisterschaften reichen.

Das Becken wird sich im ersten Stock befinden, die Versorgungstechnik im Erdgeschoss. „Das ist weniger aufwendig, als einen Riesenkeller anlegen zu müssen“, sagt Janßen. „So haben die Besucher aus der Halle auch einen schönen Blick.“ Der Nichtschwimmerbereich soll mit einem Hebeboden ausgestattet werden. Im Freibadbereich entsteht ein Multifunktionsbecken von 935 Quadratmetern mit drei 50-Meter- und fünf 25-Meter-Bahnen sowie einem Nichtschwimmerbereich. Zudem ist ein 98 Quadratmeter großes Planschbecken geplant.

In zwei Jahren soll das Kombibad eröffnet werden. Möglicherweise öffnet der Freibadteil vor der Komplettfertigstellung, so dass die Besucher in ihm noch im Sommers 2021 baden können, sagt Janßen. Ob das klappt, hänge besonders davon ab, wie die Arbeiten in den beiden kommenden Wintern laufen. Mehr als 30 Gewerke werden bis dahin auf der Baustelle arbeiten. Nach Fertigstellung des Rohbaus werden zeitweise bis zu 100 Menschen parallel arbeiten.

Nach Schließung des alten Freibades im vergangenen Herbst wurde der Baugrund bis in eine Tiefe von 1,80 Meter ausgetauscht, insgesamt 10 000 Kubikmeter. Bei einer vorherigen Kampfmittelsondierung habe es keine Funde gegeben, so Janßen. Derzeit wird an Rohrleitungen gearbeitet. Das Kombibad soll zukünftig das Bremer Unibad ersetzen.

Der Bau sei im Zeit- und Kostenrahmen, so die Geschäftsführerin der Bädergesellschaft Martina Baden. 27,37 Millionen Euro werden investiert. Der CDU-Ortsverband Horn-Lehe hätte das Geld lieber in die Sanierung des Unibads und des Horner Freibades investiert. Der Hallenneubau als Ersatz für das Unibad sei aufgrund zu geringer Kapazitäten und mangelnder Wettkampftauglichkeit gänzlich ungeeignet, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Stefan Quaß.