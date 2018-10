Arktischer Ozean verliert überdurchschnittlich viel Meereis

Bremen - Im September endete die Sommerschmelze des arktischen Meereises. Nach bisherigen Berechnungen ist die Eisdecke auf eine Ausdehnung von rund 4,4 Millionen Quadratkilometer geschmolzen. Das berichten Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), und der Universität Bremen.

Die verbleibende eisbedeckte Fläche (Eiskonzentration größer als 15 Prozent) fällt demnach rund 300.000 Quadratkilometer kleiner aus als im vergangenen Jahr, als die Eisdecke auf 4,7 Millionen Quadratkilometer schrumpfte. Gleichzeitig liegt das diesjährige Sommerminimum erneut deutlich unter den Werten von 1979 bis 2006.

„Das aktuelle Ergebnis bestätigt den besorgniserregenden Abnahmetrend des Meereises in der Arktis, den wir nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt beobachten. Auch in der Antarktis gibt es weniger Eis als im Mittel“, sagt Prof. Dr. Christian Haas, Leiter der Sektion Meereisphysik des Alfred-Wegener-Institutes.

+ Global geht das Meereis zurück, lokal kann es auch deutlich mehr geworden sein. © Grafik: Uni Bremen/meereisportal.de Bei ihrer Analyse berufen sich die Forscher auf Satelliten-Eiskonzentrationsdaten des Instituts für Umweltphysik der Universität Bremen, dessen Daten auf „meereisportal.de“ verwendet werden. Sie weisen das diesjährige Meereisminimum als sechstkleinste Eisausdehnung seit Beginn der Messungen im Jahr 1979 aus.

Andere Beobachtungszentren wie zum Beispiel das „National Snow & Ice Data Center“ in den USA geben etwas höhere Zahlen an. „Diese geringen Unterschiede ergeben sich aus der höheren Auflösung unserer Daten und den leicht unterschiedlichen Methoden der Berechnung“, sagt Gunnar Spreen vom Institut für Umweltphysik der Universität Bremen.

Die aktuellen Eiskonzentrationskarten zeigen, dass sich das arktische Meereis in diesem Sommer im ostatlantischen Sektor und in den russischen Schelfmeeren Richtung Norden zurückgezogen hat. „Wir haben uns auf eine lange Fahrt durch das Eis eingestellt“, sagt Gunnar Spreen vom Forschungsschiff „Polarstern“. „So wenig Eis nördlich der Nordostpassage gab es nur in fünf Prozent der Sommer von 1979 bis 2016.“

Von überraschend kompaktem Meereis berichteten AWI-Meereisforscher, die Mitte August an Bord des schwedischen Eisbrechers „Oden“ nur mühsam den Nordpol erreichten. „Die Meereissituation in der Arktis unterscheidet sich von Ort zu Ort deutlich und zeigt einmal mehr, dass wir bislang noch keine Vorhersagen über lokale Eisbedingungen machen können. Es gibt noch immer Gebiete, die sogar für Eisbrecher unpassierbar sind. Und wo in diesem Jahr wenig Meereis ist, kann im nächsten Jahr deutlich mehr sein, selbst wenn wir insgesamt deutlich weniger Meereis in der Arktis haben als noch vor 20 Jahren“, sagt Christian Haas.

www.meereisportal.de