18-Jähriger von Auto erfasst und über die Straße geschoben

Ein 18-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall in Bremen schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst und mehrere Meter über die Straße geschoben.

Bremen - Am Samstag gegen 16.10 Uhr bog der 18-Jährige von einer Hofausfahrt auf die Osterholzer Landstraße, als ein 24-jähriger Autofahrer zeitgleich in Richtung Osterholzer Heerstraße fuhr. Der 24-Jährige erfasste den 18-Jährigen und schob ihn etwa 40 Meter vor sich her. Dabei löste sich der Helm des jungen Mannes. Der 18-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das teilt die Polizei mit.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 0,5 Promille. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Osterholzer Landstraße zwischen Oewerweg und Soltend gesperrt werden.

