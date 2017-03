Schwerer Unfall: A1 Richtung Osnabrück gesperrt

Wegen eines Unfalls ist die A1 in Richtung Osnabrück voll gesperrt.

Bremen - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Weserbrücke bei Bremen.

Nach ersten Erkenntnissen der Bremer Feuerwehr ereignete sich an einem Stauende auf der Autobahn 1 kurz vor der Anschlussstelle Arsten in Fahrtrichtung Osnabrück ein Auffahrunfall. Mindestens ein Lkw ist dort in ein Fahrzeug gekracht. Der Fahrer des Sattelzuges wurde eingeklemmt.

+ © photoka Der Verletzte wurde noch in der Fahrerkabine vom Feuerwehrnotarzt sowie dem Rettungsdienst erstversorgt und stabilisiert. „Wir waren zur technischen Hilfeleistung vor Ort und haben die eingeklemmt Person mit hydraulischem Rettungsgerät befreit“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Mann wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben und in eine Bremer Klinik transportiert.

Wie viele Autos oder Lkw genau an dem Unfallgeschehen beteiligt waren, kann der Sprecher am frühen Nachmittag nicht sagen. Mehrere Anrufer meldeten gegen 13 Uhr, dass mehrere Lkw in ein Stauende gefahren seien.

Die Fahrbahn nach Osnabrück ist komplett gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern am Nachmittag noch an.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen mit 11 Fahrzeugen an diesem Einsatz beteiligt.

jom