Ab in die Schweiz

+ Blick in die Reisestation Schweiz im Klimahaus Bremerhaven. Die Wissens- und Erlebniswelt besteht seit zehn Jahren und hat bisher etwa fünf Millionen Besucher angelockt. Am Wochenende gibt es zum Geburtstag ein Familienfest. Foto: JAN RATHKE

Innerhalb von Minuten in die Schweiz reisen, nach Kamerun wechseln, ab nach Sardinien, in die Antarktis. Oder doch lieber ein Besuch in Samoa, mit dem schönen Sand, dem Wasser, der Hütte und dem Grün? Eine Stippvisite in Alaska gefällig, wo die riesigen Lebensmittelverpackungen auffallen – schließlich ist das Einkaufen da nicht so einfach.