Mutmaßlicher Vandalismus

+ © Kuzaj Der Schweinehirt in der Sögestraße muss gegenwärtig ohne Hund an seiner Seite auskommen. © Kuzaj

Bremen – Den Schweinen in der Sögestraße fehlt der Hund – die Bronzeskulptur hat ein Loch in der Schnauze und muss repariert werden. Die Figur wird gegenwärtig in einer Werkstatt untersucht.