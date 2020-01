Das Schweigen der Männer

Bremen - Von Steffen Koller. Mit Gesprächen zu einer mögliche Verständigung über das Strafmaß wurde am Freitag der Prozess gegen drei Männer vor dem Bremer Landgericht fortgesetzt. Das Trio soll im Juli 2017 mehrere Polizisten in Bremerhaven nach einer Verkehrskontrolle angegriffen und verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Gericht schlugen zwar konkrete Strafrahmen vor, einverstanden war die Verteidigung damit jedoch nicht. Nun beginnt die Beweisaufnahme von vorn – zum zweiten Mal.

Im Februar 2019 war der Prozess gegen damals noch vier Männer und eine Frau auf Antrag der Verteidiger nach 13 Verhandlungstagen ausgesetzt worden. Die Anwälte hatten mit ihren Anträgen gegen einen Schöffen wegen Besorgnis der Befangenheit Recht bekommen. Also startete das Verfahren vor zwei Wochen bei null – mit neuen Laienrichtern und einem Ersatzschöffen. Bereits vergangene Woche hatte die Kammer zu Verständigungsgesprächen gebeten und ihrerseits konkrete Strafrahmen vorgeschlagen. Bis Freitag sollten sich die Angeklagten in Absprache mit ihren Anwälten nun Gedanken machen, ob sie sich zu den Vorwürfen einlassen. Doch: Sie wollen weiter schweigen, hieß es.

Staatsanwalt Arne Kluger schlug für Ramadan S. (36) bei einer Verurteilung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher und einfacher Körperverletzung einen Strafrahmen von gut zwei bis zweieinhalb Jahren vor, für den jüngeren Bruder Khodor S. (28) für dieselben Vergehen eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten bis zu eineinhalb Jahren. Rabi S. (35) müsse mit einer Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren und drei Monaten rechnen, da diese mit einem noch nicht rechtskräftigen Urteil zu einer Gesamtstrafe zusammengezogen werden müsste. Doch gerade hier lagen die einzelnen Verfahrensbeteiligten auseinander – zu weit auseinander. Die Anwälte der Männer, die offiziell als staatenlos gelten, Ermittlern zufolge aber einer türkisch-libanesischen Großfamilie zugerechnet werden, forderten jeweils geringere Strafen.

Für das Gericht bedeutet das: Jeder bisher gehörte Zeuge, vorrangig die betroffenen Polizeibeamten, die laut Anklage zum Teil mit Fäusten und Pfefferspray angegriffen und verletzt in Kliniken behandelt wurden, muss erneut befragt werden. Zudem werden alle Videoaufnahmen vom Vorfall im Goethequartier in Augenschein genommen und Vernehmungsprotokolle verlesen. Hinzukommt möglicherweise, dass dem neu aufgelegten Prozess ein psychiatrischer Gutachter beiwohnen wird. Er soll klären, inwieweit die Angeklagten drogenabhängig sind und ob bei einer Verurteilung die Einweisung in eine Entziehungsklinik angeordnet werden kann. Mit einem schnellen Ende des Prozesses ist somit nicht zu rechnen. Aktuell sind knapp 20 weitere Termine angesetzt, doch die Vorsitzende Richterin Gesa Kasper machte bereits klar, dass die Beteiligten bis etwa Oktober planen müssten.

Während gegen die drei Brüder nun verhandelt wird, sitzt ein weiteres Familienmitglied, Fadih S., bereits eine mehr als neunjährige Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes ab. Das Verfahren wurde in diesem Fall eingestellt. Eine im ersten Prozess ebenfalls angeklagte Schwester wurde zur Ableistung von 150 Sozialstunden verurteilt.