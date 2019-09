Nur Schweigen

Bremen - Von Steffen Koller. Mehr als 50 Fälle von vorsätzlicher Brandstiftung hielten die Polizei in Bremerhaven seit 2017 in Atem – seit Dienstag muss sich der mutmaßliche Täter dafür vor dem Bremer Landgericht verantworten. Er soll von Januar 2017 bis März 2019 vier Wohnungen angesteckt haben, die er selbst bewohnte. Nur durch Glück retteten sich die Bewohner der Häuser, in einem Fall wurde ein zweijähriges Kind leicht verletzt.

Außerdem brannten Altkleidercontainer, Autos, Carports, Mehrfamilienhäuser. Mal loderten die Flammen am Vormittag, an anderen Tagen legten die Täter die Feuer in der Nacht. Mehrere Dutzend Fälle registrierten die Behörden in der Seestadt sei Anfang 2017 – und lange Zeit tappten die Beamten im Dunkeln. Bis Mitte des Jahres. In einer ausführlichen Pressemitteilung teilte die Polizei mit, insgesamt vier Tatverdächtige ermittelt zu haben. Einer von ihnen, ein mittlerweile 22-jähriger Mann syrischer Staatsangehörigkeit, muss sich nun wegen schwerer Brandstiftung vor der Großen Jugendstrafkammer verantworten. Vier Fälle, vier beinahe identische Vorgehensweisen. Und immer brannten Mehrfamilienhäuser im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Den ersten Brand, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, legte der Mann am 30. Januar 2017 in seiner eigenen Wohnung in der Gnesener Straße. Laut Anklage war das Feuer nach wenigen Minuten bereits so intensiv, dass Putz von den Wänden abplatzte und das Treppenhaus verqualmt war. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ein zweijähriges Kind kam jedoch mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nächster Fall, dasselbe Muster. Wieder soll der 22-Jährige ein Bett angezündet haben. Dieses Mal im April 2017. Wieder konnten sich alle Bewohner eigenständig retten. Ohne das Eingreifen der Feuerwehr wäre der dritte Fall im September Jahres wohl nicht so glimpflich abgelaufen. Mehrere Bewohner des Hauses an der Jahnstraße mussten von Einsatzkräften evakuiert werden, nachdem der Mann zuvor einen Sessel in seiner Wohnung in Brand steckte, so der Vorwurf. Mitte März dieses Jahres dann das vierte Feuer. Dieses Mal in der Surfelder Straße. Wieder soll der 22-Jährige selbst gezündelt haben. Wieder war es seine eigene Wohnung. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen, kam in Untersuchungshaft und wurde angeklagt.

Über die Hintergründe der Taten und das mögliche Motiv des Mannes ist bislang nichts bekannt. Verteidiger Bernd Fiessler sagte, sein Mandant werde zurzeit keine Angaben machen. Auch zu seinen persönlichen Verhältnissen werde er vorerst schweigen. Der Angeklagte leide an „erheblichen gesundheitlichen Problemen“, zeige darüber hinaus selbstverletzendes Verhalten, teilte Fiessler mit. Da er medikamentös eingestellt sei, müsse das Gericht zunächst prüfen lassen, welche Medikamente er nehme und ob sein Mandant überhaupt verhandlungsfähig sei, sagte der Anwalt.

Der Prozess wird am Dienstag, 1. Oktober, mit der Vernehmung des die Ermittlungen leitenden Beamten fortgesetzt. Zunächst sind sechs weitere Verhandlungstermine terminiert, ein Urteil könnte Mitte November verkündet werden. Bei einer Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Gefängnis.