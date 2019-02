Leo’s Lekland: Schwedische Expansionspläne

Bremen - Ein weiterer Schwede ist auf dem Sprung nach Bremen: Leo’s Lekland zieht ins Kaffeequartier der Überseestadt.

Leo’s Lekland ist nach eigenen Angaben mittlerweile „Nordeuropas größte Play-Center-Kette“. Auf dem Firmenlogo prangt ein Löwe mit wallender Mähne. Das Unternehmen wurde 2006 in Schweden mit dem Ziel gegründet, „einen Treffpunkt für Familien zu schaffen und dabei das Hauptaugenmerk auf Spiel und Bewegung zu legen“. Das Konzept geht offenbar auf. Jetzt plant die Kette die Expansion nach Deutschland. Und hat sich Bremen als ersten Standort ausgeguckt.

Die Baugrube auf dem Grundstück Lloydstraße/Ecke Löwenhof ist ausgehoben, der Baukran steht, die Arbeiten haben begonnen. Das Grundstück gehört dem Projektentwickler Siedentopf und der baut den Plänen zufolge neben der riesigen Spielhalle noch ein Parkhaus.

Zurück in die Spielpläne. Die Schweden planen bereits für September die Eröffnung von „Leo’s Abenteuerpark“, einem „Indoor-Spieleparadies für Familien mit Kindern“. Fünf Millionen Euro will Leo’s Lekland in die Errichtung des Spielcenters investieren. Über den Neubau im Kaffeequartier - in Sichtweite von „Weser-Tower“, dem zweiteiligen Gebäude „Eins“ und dem markanten Hochregallager - wollen die Schweden dann in den deutschen Markt einsteigen und weitere zehn Abenteuerparks eröffnen. „Bremen bietet die notwendigen Vorteile“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Nun denn. Die Skandianvier wollen am Standort 30 neue Arbeitsplätze schaffen. „Die Personalsuche hat bereits begonnen“, heißt es. „In den skandinavischen Ländern ist unser Konzept bereits ein großer Erfolg. Wir freuen uns sehr, künftig auch Kindern in Bremen die Gelegenheit zu geben, ihre körperliche Aktivität durch spielerische Bewegung zu steigern und das jeden Tag“, sagt Joakim Gunler, einer der Gründer und CEO von Leo’s Lekland.

Im Abenteuerpark in Bremen sollen die Besucher Attraktionen wie „Leo’s Kids Parcours“, eine Krokodilrutsche und eine „Jump Challenge“ finden. Darüberhinaus seien besondere Partyräume mit unterschiedlichen Themenwelten für Geburtstagspartys geplant, sagt die Sprecherin.

In den Abenteuerpark integriert wird „Leo’s Bistro“. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „Mit seinem besonderen Konzept rund um die Inneneinrichtung und die angebotenen Speisen bietet es den großen und kleinen Besuchern ein ganzheitliches Restauranterlebnis.“