Im Schwebezustand

Bremen - Von Martin Kowalewski. Auf dem Unisee ist viel los: Schwimmer und Stand-Up-Paddler ackern unter der brennenden Sonne. Jens (43) aus Bremen fragt Tauchlehrerin Leila (42) nach der Wassertemperatur. Leila antwortet: „Ab sieben Metern so acht Grad.“ Tauchen lernen, das ist ein spannendes Projekt für Daheimgebliebene. „Sommermomente“ besucht heute „Pits Tauchbasis“ am Unisee.

Die Tauchstation bietet das ganze Jahr über Kurse an. „Der Sommer ist die Saison für Fischegucker. Im Winter bieten wir viele Technikkurse an“, sagt Pit (54), der die Tauchbasis 1993 gründete. Tauchlehrer Pit hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und unter anderem auch Ausbildungen als Forschungstaucher und als Taucher in Extremtiefen. 1998 gründete er das Institut für Meeres- und Gewässerforschung, das noch heute an seiner Tauchstation ansässig ist.

Robert (21) aus Bremen erfüllt sich mit dem Kurs einen Kindheitstraum. „Ich habe schon einen ganzen Schwarm Fische gesehen“, sagt er. „Das Feeling ist super. Man ist dabei von allen Sorgen frei.“ Er hat sechs Kilo Blei angelegt, damit er im Wasser nach unten kommt.

„Buddy-Check im Wasser. Sonst geht Ihr mir kaputt“, sagt Leila. Es ist heiß in den Tauchanzügen. Die fünfköpfige Gruppe geht ins Wasser. Das ist oben noch an die 20 Grad warm. Die Schüler legen die Flossen im Wasser an und setzen ihre Atemgeräte und Masken auf. Alles funktioniert, der Buddy-Check, die Prüfung der Ausrüstung, ist beendet. Die Taucher schwimmen 30 Meter weit raus zu einer Boje.

In Zweier-Teams geht es abwärts. Nicht strampeln, das würde für Auftrieb sorgen, ein Kardinalfehler von Tauchanfängern. Bei fünf bis sechs Metern sackt die Wassertemperatur plötzlich ab. Die Sprungschicht ist durchstoßen. Heute steht eine geradezu akrobatische Übung auf dem Programm: schweben unter Wasser, einem Balancezustand zwischen dem Auftauchen und dem Abtauchen. Dafür lassen die Taucher Luft aus der Flasche in angelegte Westen. Die Menge muss stimmen. Ist sie zu knapp, sacken die Taucher ab. Bei zu viel Luft schießen sie empor. Sie machen die Übung nicht zum ersten Mal und halten sich stabil im Schwebezustand.

Nach einer dreiviertel Stunde kommen die ersten Taucher wieder an Land. Judith (34) hat ein paar Fischschwärme gesehen. „Ich hatte allerdings noch viel mit mir selbst zu tun“, sagt sie. Die Bremerin hat die Theorieprüfung bereits hinter sich. „Sie ist in etwa so schwer wie die Führerscheinprüfung“, sagt sie.

Für Robert steht noch eine Prüfung an: die Wechselatmung. Er muss sein Atemmundstück mit Lehrerin Leila teilen – unter Wasser. Jeder zwei Atemzüge im Wechsel, immer wieder. Robert schafft es. „Man muss vor allem ruhig bleiben“, sagt er danach. 30 Stunden dauert ein Anfängerkurs: je zehn Stunden Theorie, Tauchgrundausbildung im Schwimmbad und Tauchgänge im Unisee. Der Abschluss: „Open Water Diver“ ist international anerkannt. Die Kosten für die Grundausbildung würden zwischen 400 und 800 Euro schwanken, je nachdem, wie der Tauchschüler lernen möchte. Die Methoden würden vom E-Learning bis hin zum Einzelunterricht reichen. Das sei schon der höhere Preisbereich. Dafür nehme er nur die besten Tauchlehrer. Es gehe um Qualität und auch um Sicherheit. „Würde etwas passieren, hätte der Tauchschüler Angst fürs Leben“, sagt Pit. „Wir verlangen viel Wissen von den Leuten. Vieles steht nicht in den Büchern drin. Da kommt es auf die Erfahrung der Tauchlehrer an“, so Pit. Er nimmt alle Prüfungen ab. „Den Anfängerkurs kann man in 14 Tagen schaffen“, sagt Pit. Danach sind Fortgeschrittenen-Kurse möglich und verschiedene Spezialkurse.

Ohne Luftflaschen in die Tiefe geht es bei den Apnoe-Tauchkursen von Conny (40), einem Schulungsprogramm für Körper und Geist. „Einige Schüler wollen rausfinden, wie weit sie kommen. Andere wünschen sich mehr Sicherheit im Wasser“, sagt Conny. „Eine dritte Gruppe will zu sich kommen. Apnoe-Tauchen bedeutet viel Mentalarbeit.“ Es sei wichtig, den Kopf abzuschalten und in den Körper hineinzuhören: „Je entspannter der Apnoe-Taucher ist, desto weiter und tiefer kann er tauchen.“ 25 Meter Strecke und acht bis zehn Meter Tiefe seien für Anfänger ohne weiteres zu schaffen. Ein Einstiegskurs kostet 170 bis 400 Euro, je nachdem, wie der Schüler lernen will.

Weitere Infos im Netz:

www.pits-tauchbasis.de