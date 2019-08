80 Jahre Jürgen Waller: Schwarz dominiert

Bremen - Mit dem Kunst- und Kulturbereich in Bremen ist Jürgen Waller seit Jahrzehnten eng verbunden – im Juni feierte der Maler und Objektemacher seinen 80. Geburtstag. Geehrt wird der ehemalige Rektor der Hochschule für Künste (HfK) mit vier zeitgleich stattfindenden Ausstellungen: Neben der HfK präsentieren die Weserburg – Museum für moderne Kunst, die Kunsthalle Bremen sowie die Galerie Birgit Waller derzeit ausgewählte Gemälde und Skulpturen aus unterschiedlichen künstlerischen Phasen Wallers. Zudem ehrt der Bremer Senat den Künstler am Mittwoch, 21. August, mit einer Feierstunde im Rathaus.

„Die Lust am Machen“, sagt Jürgen Waller, „war mir an meiner Kunst immer besonders wichtig.“ Ob Wochenenden, Feiertage oder viele Abende – über Jahrzehnte habe er nur sein Atelier gekannt. Er malte und schuf seine Werke in Bremen, aber vor allem auch in Südfrankreich an der Mittelmeerküste, im Städtchen Vallauris, wo er sein eigenes Atelier gründete. Allein im Jahr 1965 entstanden dort mehr als 300 Bilder.

Doch zurück zum Anfang: Geboren wurde Waller am 21. Juni 1939 in Düsseldorf. Nach einem Studium an der dortigen Kunstakademie verbrachte er einige Jahre in Frankreich, zog dann nach Berlin, wo er 1971 seine erste große Ausstellung hatte. Dann zog es ihn in die Hansestadt: Ab 1977 war er Professor für Malerei an der HfK, die er von 1989 bis 2002 auch als Rektor leitete.

Prof. Roland Lambrette, aktuell Rektor der Bremer Kunst- und Musikhochschule: „In seine Amtszeit fallen der Ausbau des Fachbereichs Musik in der Dechanatstraße sowie der Umzug des Fachbereichs Kunst und Design in den Speicher XI und damit der Beginn des kreativen Zentrums in der Überseestadt.“ Und weiter: „Ohne den Einsatz von Jürgen Waller wäre diese Kompetenzbündelung in der Überseestadt nicht möglich gewesen.“

Nicht nur im Hochschulbereich engagierte sich Waller: So gründete er 1980 gemeinsam mit Mitstreitern die GAK (Gesellschaft für aktuelle Kunst) und initiierte ab 1988 mit anderen den Aufbau der Weserburg als Museum für moderne Kunst.

Mit Wandbildern auf zwei Bremer Bunkern erlangte der Künstler der HfK zufolge 1978 und 1983 auch über Bremen und Deutschland hinaus Aufmerksamkeit: Mit HfK-Studenten verarbeitete er auf dem Bunker im Gröpelinger Pastorenweg die Geschichte der ehemaligen AG Weser in verschiedenen Kapiteln, etwa die Zeit des Nationalsozialismus und den U-Boot-Bau im Zweiten Weltkrieg.

In der Findorffer Admiralstraße verwandelte er einen weiteren Bremer Bunker in ein künstlerisches Mahnmal. 1982 erwirbt er die denkmalgeschützte „Villa Lesmona“ in Lesum, die zwei Jahre zuvor durch einen Brand zerstört worden war, und saniert sie gemeinsam mit seiner Frau Birgit. 1983 ziehen sie in die stattliche Villa in Knoops Park ein.

Geprägt haben vor allem zwei Erlebnisse sein künstlerisches Schaffen, wie der 80-Jährige sagt. Im Vorfeld einer großen Ausstellung im Schloss Oberhausen fährt Waller 1984 in einem Kohlestollen knapp 1 300 Meter tief unter die Erde. „Das Dunkle, das Schwarze, das Nichtsehenkönnen“ habe ihn tief beeindruckt, sagt er. Seither dominiere die Farbe Schwarz seine Arbeit.

Ein weiteres „Schlüsselerlebnis“ habe er in New York 1989 gehabt: Mit seiner Frau sei er den West-Broadway hinuntergelaufen. Dort habe er die „Twin Towers“ gesehen, in Smog gehüllt und fast nicht zu sehen, und dazwischen die nahezu schwarze Sonne. Dieser Anblick inspirierte den Künstler und wurde zu einem wichtigen Thema in seinen Arbeiten. Zwischen 1999 und 2016 entstand etwa die Bilderserie „Schwarze Sonne“, die auf das Erlebnis zurückgeht.

+ Sein Gemälde „Bauarbeiter“ von 1968 (Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, Geschenk von Wolfgang Spranz, 2019).

Mittlerweile ist der Jubilar bei seiner künstlerischen Arbeit kürzergetreten. Zwar verbringt er noch immer bis zu vier Stunden täglich in seinem Atelier. Doch nach einer Lendenwirbelverletzung vor elf Jahren fällt ihm dies nicht mehr leicht. „Solange ich stehen kann, versuche ich etwas zu erschaffen“, so Waller. „Aber im Sitzen, da kann ich nicht arbeiten.“

Gleich vier parallel laufende Ausstellungen mit seinen Werken – für Waller „eine schöne Anerkennung für das, was ich gemacht habe“.

Eine Auswahl an Bildern sowie der Katalog zu „80 Jahre Jürgen Waller – 60 Jahre Kunst“ im Netz:

www.juergenwaller.de