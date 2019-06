Umfrage beim Mittelstand in der Metropolregion: Zu langsames Internet

Das Bauhandwerk in der Metropolregion steht nach einer Befragung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform noch am besten da. Die Konjunktur hat sich insgesamt aber abgeschwächt.

Bremen - Die mittelständischen Unternehmen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg verzeichnen zwar eine Abschwächung der Konjunktur, halten aber immer noch ein hohes Niveau. Das ist das Fazit der aktuellen von der Bremer Creditreform alljährlich durchgeführten Umfrage von Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.

In der Bewertung der aktuellen Geschäftslage zeigt sich eine Stimmungslage, die gegenüber den Werten vom Vorjahr leicht abgenommen hat. Waren es 2018 noch 70,2 Prozent der befragten Firmen, die ein „Sehr gut“ und „Gut“ vergaben, so sind es im Frühjahr dieses Jahres noch 67,2 Prozent. Entsprechend gibt es einen (leichten) Zugang bei den negativen Bewertungen von 1,4 auf 2,4 Prozent.

Vor allem das Baugewerbe hat Rückgänge bei den guten Noten zu registrieren: Beurteilten im Vorjahr noch 80,8 Prozent der Firmen die aktuelle Geschäftslage als gut bis sehr gut, waren es 2019 nur noch 75,1 Prozent. Trotz dieses Rückgangs reicht es noch aus, um den Baubereich an die Spitze des Branchengeschehens zu führen. „Gründe sind neue Wohngebiete in Bremen und die vollen Auftragsbücher von Handwerkern“, sagt Creditreform-Geschäftsführerin Verena Dahlke. Die wenigsten guten Noten vergibt der Handel mit 62,4 Prozent.

Immerhin 56,5 Prozent der Betriebe geben eine stabile Umsatzlage an – im Vorjahr waren es 53,1 Prozent. Zum guten Ergebnis tragen vor allem die Wirtschaftssektoren „Bau“ und „Dienstleistungen“ bei. Der Geschäftsklimaindex, basierend auf Geschäftslage und -erwartungen, sank von 69,2 auf 62,5 Prozent (bundesweit: 65,4). Ungeachtet dessen sind die Personalplanungen in der Metropolregion offensiv: 4,1 Prozent der 1 186 an der Umfrage beteiligten Unternehmen planen, Personal abzubauen, der Rest will aufstocken (26,2 Prozent) oder die Mitarbeiterzahl stabil halten (69,2 Prozent). Als Gründe für die schwächeren Zahlen nennt Geschäftsführer Dr. Peter Dahlke die Konjunkturabschwächung, Abschottungstendenzen auf internationalen Märkten, Folgen des Brexits und – über alle Branchen hinweg – Fachkräftemangel.

Keine Überraschung: Auch in der Metropolregion gibt es beim Internet Nachholbedarf. Fast jedes vierte Unternehmen in der Metropolregion hält den Netzzugang für zu langsam (23,5 Prozent), jeder dritte Firmeninhaber (30,7 Prozent) meint, die Anschlüsse müssten für neue Anwendungen schneller werden. Nur im Dienstleistungsbereich hält mehr als die Hälfte (51,1 Prozent) das Internet für schnell genug (über alle Branchen 44,8 Prozent. An erster Stelle stehen für die Unternehmen das OnlineBanking (91,8 Prozent) und die Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern (89,0 Prozent), wenn es um die Nutzung des Netzes geht. Eine weitere wichtige Rolle spielt der Vertrieb: Wareneinkauf (78,6 Prozent), Akquise (49,5 Prozent) und Verkauf (22,2 Prozent). 37,8 Prozent nutzen das Netz, um Fachkräfte zu gewinnen.