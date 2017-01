Bremen bekommt ein neues Therapiezentrum für Kinder

So soll das Therapie- und Kreativzentrum aussehen, das zur Zeit für 1,6 Millionen Euro in Osterholz entsteht. Das „Orange House“ wendet sich an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die keine Regelförderung bekommen.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Im Bremer Osten entsteht zur Zeit ein Therapie- und Kreativzentrum, dessen Konzept so im norddeutschen Raum bisher nicht zu finden ist. Das „Orange House“ gehört zur Diakonischen Jugendhilfe Bremen (Jub) und soll nach den Sommerferien seine Pforten öffnen. Es richtet sich an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit Hilfebedarf, die keine Regelförderung bekommen. Sprich Kinder, für die die Krankenkassen keine Hilfsmaßnahmen übernehmen, „die sonst leer ausgehen würden“, wie Hausleiterin Ellen Gutschmidt (33) es formuliert.

Baubeginn war im August. Das „Orange House“ entsteht am Ehlersdamm in Osterholz in direkter Nachbarschaft zur St.-Petri-Kinder- und Jugendhilfe. Bauherrin ist die Stiftung St.-Petri-Waisenhaus von 1692. Betreiberin ist die Diakonische Jugendhilfe. Die kompletten Kosten in Höhe von fast 1,6 Millionen Euro übernimmt die 2006 gegründete Hoffmann Group Foundation. Dahinter wiederum steht ein inhabergeführtes, bayerisches Unternehmen, das weltweit Profiwerkzeug vertreibt. Die Stiftung trägt zudem langfristig fast alle Betriebs- und Unterhaltskosten für das Haus.

Das „Orange House“ steht auf einem Grundstück mit einer Fläche von 3.600 Quadratmatern und wird rund 600 Quadratmeter Platz bieten, wie Heimleiterin Ellen Gutschmidt im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. „Unser Haus soll ein Ort sein, in dem sich die Kinder geborgen fühlen können und in einer lebensbejahenden Haltung unterstützt werden“, so die 33-jährige Diplom-Sozialpädagogin. Sie hat eine Zusatzausbildung als Systemische Kinder- und Jugendtherapeutin.

Konzept beruht auf Systemischer Therapie

Insbesondere werden die Kinder aus den Verbundeinrichtungen Diakonische Jugendhilfe, St.-Petri-Jugendhilfe, Alten-Eichen-Perspektiven und den Diakonischen Kindertageseinrichtungen in Bremen kommen, aber auch aus Familien, Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen Bremens, wie es heißt. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen in erster Linie einen geschützten Raum bieten, in dem kreative und therapeutische Einzel- sowie Gruppenangebote stattfinden“, sagt Gutschmidt. Das Konzept beruht auf Systemischer Therapie. Das heißt, wie die Leiterin erläutert, dass Familie und Umfeld einbezogen werden, der Ansatz ganzheitlich ist. Die jungen Patienten sollen sozusagen stark gemacht werden, um Krisen bewältigen zu können.

Das „Orange House“ setzt dabei vor allem auf Spiel-, Reit- und Kunsttherapie. Ebenso wird ein Therapiehund eingesetzt. Aber, so Gutschmidt, auch soziales Kompetenztraining gehört zum Plan. Für die reittherapeutischen Angebote steht auf dem Gelände der St.-Petri-Jugendhilfe eine Reithalle zur Verfügung. Und natürlich Therapiepferde, fünf an der Zahl. Drei Reittherapeutinnen, zwei Kunsttherapeuten, eine Heilpädagogin, drei Psychologen, eine Behindertenpädagogin und eine Mitarbeiterin mit Therapiehund kümmern sich um die Patienten.

Im Atelier darf gehämmert, gewerkelt und gestaltet werden

Als Herzstück gilt die 114 Quadratmeter große Werkstatt. Im Atelier darf gehämmert, gewerkelt und gestaltet werden. Wie es die Systemische Therapie vorsieht, möchte das „Orange House“ auch zu einer Anlaufstelle für die Bezugspersonen der Kinder werden. Neben Angeboten der Familienbildung wie zum Beispiel Elterncafés, Mutter-Kind-Gruppen, Elterntrainings, Kurse zum Thema „Gesunde Ernährung“ oder Vater-Kind-Werken sollen auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte stattfinden.

Ferienprogramme sind ebenfalls Bestandteil der Therapie. Gutschmidt: „Für die Sommerferien ist bereits ein Zeltlager mit großen Jurten geplant.“

Den Angaben zufolge unterstützt die Hoffmann-Gruppe (2 900 Mitarbeiter) seit Jahrzehnten soziale Einrichtungen. 2006 wurde eine eigene Stiftung gegründet. Diese sponsert regionale Einrichtungen, die benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche fördern. 2010 wurde das erste „Orange House“ im bayerischen Peißenberg eröffnet. Laut Stiftung wurden dort bisher 2 500 Kinder betreut.

Bremen bekommt nun die zweite Einrichtung dieser Art. Hintergrund: Das Unternehmen hat auch einen Sitz im benachbarten Achim.