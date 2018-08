Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine aufrechte Sache: Stand-up-Paddling. Die zwölf Teilnehmer eines Anfängerkurses von „Ins Blaue“, Betreiber eines Cafés in der Östlichen Vorstadt, Anbieter von Reisen sowie Mountainbike- und Stand-up-Paddling-Kursen, probieren sich auf den Boards auf dem Werdersee. Sie knien zunächst auf den Brettern und legen vom Steg ab. Und sie lernen die Grundlagen dieses interessanten Sports, den wir heute in unserer Serie „Sommermomente“ vorstellen.

Kniend lässt es sich sofort paddeln, alle Teilnehmer – bis auf zwei Ausnahmen alles Frauen – machen ordentlich Meter auf dem Werdersee nahe der DLRG-Station. Irgendwann trauen sich alle an Schritt zwei: aufstehen und dann stehend paddeln, eben Stand-up-Paddling. Eine wackelige Angelegenheit. Der Körper braucht seine Zeit, um das Gleichgewicht herzustellen.

„Manche Leute fangen an zu zittern. Die kleinen Muskeln versuchen, die Bewegungen des Boards auszugleichen“, sagt Kursleiterin Tessa Heyde (32). „Der untere Rücken soll möglichst festbleiben.“ Manche Leute fingen in Gedanken an, auf dem Brett herumzulaufen. Dann ist es meistens schon zu spät – und es geht ab ins Wasser.

Die Ruderbewegung soll aus dem Rumpf des Körpers kommen, am Board entlang verlaufen. Damit es mit nur einem Paddel auf dem Wasser geradeaus geht, muss die Seite immer wieder gewechselt werden, normalerweise nach drei bis fünf, spätestens aber nach acht Schlägen. Wenn man sich daran hält, klappt es, bei Kurven bleibt man länger bei einer Seite.

„Das Aufstehen kommt schon einer kleinen Mutprobe gleich“, sagt Katrin Grunewald (49) aus Bremen. Sie steht schon zum zweiten Mal auf dem Brett. Nach ersten Versuchen auf der Hunte in Oldenburg erobert sie nun den Werdersee. „Es fühlt sich erst wackelig an, dann gewöhnt man sich daran“, sagt sie. „Dann fällt einem irgendwann auf, dass man ja noch paddeln muss“, so Grunewald weiter. Sie findet ihren Stand und paddelt solide. Gut sei, dass man für diesen Sport nicht so viel Ausrüstung brauche. Die aufblasbaren und klappbaren Boards, die Surfbrettern ähneln, ließen sich schön leicht im Auto verstauen.

„Gute Sache für die Muskeln“

Margit Delke (69) aus Bremen hat vor ihrem ersten Versuch über Stand-up-Paddling gelesen und ihre Tochter samt Familie habe das jetzt auch im Urlaub ausprobiert. „Das ist eine gute Sache für die Muskeln und um den Gleichgewichtssinn zu schulen“, sagt Delke. Auch sie findet nach einiger Zeit ihren Stand.

Die Gruppe paddelt zunächst einen Rundparcours. Dann passiert es: Platsch! Die erste Teilnehmerin landet im Wasser. Wie zuvor gelernt, schwimmt sie von hinten an ihr Board heran und versucht seitlich neben dem Heck wieder aufzusteigen. Trainerin Heyde und weitere Teilnehmer paddeln zügig heran. Doch die Seniorin rutscht ab, ihr Board schwankt im Wasser. Dann schwimmt sie Richtung Land, begleitet von der Trainerin, die das Board mitzieht. Irgendwann hat die Fraut dann wieder Grund unter den Füßen und kann leicht aufsteigen. Die Fahrt geht weiter. „So, jetzt ist alles stabil“, sagt sie. „Meistens sind die Teilnehmer Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahre. Die Jüngeren schnappen sich oft einfach so ein Board“, sagt Heyde. Das Angebot sei niedrigschwellig und spreche darum viele an. „Man kann das aber auch richtig sportlich betreiben“, so Heyde.

Die Anfängerkurse im Stand-up-Paddling von „Ins Blaue“ kosten 40 Euro und dauern etwa zwei Stunden. Boards werden gestellt. „Ins Blaue“ verfügt über eine Station neben der Grillwiese am Werdersee. Bis einschließlich September ist auch der „Paddeltreff“ für Leute mit Paddel-Erfahrung im Angebot: immer dienstags um 18.30 Uhr.

Anmeldung und Infos unter: www.ins-blaue.com