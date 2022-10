Schulsystem in Bremen vor Zusammenbruch? Elternbeirat schlägt Alarm

Von: Fabian Raddatz

Teilen

An Bremens Schulen fehlen zahlreiche Fachkräfte. © Marcel Kusch/dpa

Weil Fachkräfte fehlen, fällt an Dutzenden Schulen in Bremen derzeit der Unterricht aus. Der Zentrale Elternbeirat schlägt jetzt Alarm.

Bremen – Es sind deutliche Worte, die der Zentrale Elternbeirat (ZEB) in Bremen findet: Das Schulsystem in Bremen bricht jetzt zusammen. Weil 143 Lehrkräfte – persönliche Assistenzen, Pädagogen und Lehrer – fehlen würden, falle in Dutzenden Schulen in Bremen derzeit der Unterricht aus.

Schüler mit Förderbedarf hätten weniger Unterricht und Ganztagsunterricht falle aus, so der ZEB. Schüler müssten teilweise von Studierenden betreut werden. Der Weser Kurier berichtet, dass zuletzt neun Grundschulen in der Stadt ihr Ganztagsangebot vorübergehend einschränken mussten.

Schulsystem in Bremen vor Zusammenbruch? „Auf Kante genäht“

Zusätzlich zum Personalmangel kämen noch dauerhaft krankgemeldete, schwangere oder Lehrkräfte, die in Elternzeit seien. Insgesamt 170 Vollzeit-Stellen seien betroffen. Laut ZEB bräuchte Bremen 5.782 Lehrkräfte, es gäbe aber nur 5.686. 96 Stellen seien damit unbesetzt.

Gegenüber dem Bremer Regionalmagazin buten un binnen sagte Bremens Bildungsministerin Sascha Aulepp (SPD), dass sie den Fachkräftemangel für die Situation verantwortlich mache: „Das System ist wegen des Fachkräftemangels auf Kante genäht“, so Aulepp.

Der Lehrermangel treffe vor allem die Schulen hart, an denen die Situation bereits vorher prekär war, etwa in Inklusionsklassen. Aulepp: „Wir müssen die Kapazitäten an der Uni und Hochschule so ausrichten, dass am Ende genug Lehrer vorhanden sind. Das haben wir mit der Wissenschaftssenatorin schon besprochen.“ Zudem müsse Bremen auch Quereinsteigern bessere Möglichkeiten bieten.

Lehrermangel bundesweit ein Problem

Nicht nur in Bremen haben Schulen mit fehlenden Fachkräften zu kämpfen, auch in Niedersachsen warnt die Lehrergewerkschaft vor Lehrermangel im neuen Schuljahr. Sie fordert Sofortmaßnahmen. Mehrere hundert Stellen für Lehrkräfte seien im Land Niedersachsen frei.