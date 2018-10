20 Jahre Musik: Jana Frank und Kaja Fischer

Erst zusammen in der Musikschule, heute gemeinsam in einer international gefeierten Band: Jana Frank (l.) und Kaja Fischer von „Eyevory“.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. 20 Jahre gemeinsam Musik zu machen – das ist schon mal ein Anlass zum Feiern. 13 und 15 Jahre alt waren Kaja Fischer und Jana Frank, als sie 1998 in einer Bremer Musikschule in einem Schüler-Bandprojekt erstmals aufeinandertrafen. Seither haben die Flöte spielende Sängerin und die singende Bassistin einander nicht mehr losgelassen.

Vom Schulprojekt zur Rockband – nach dem Abi ging ihre gemeinsame Geschichte zunächst mit der Band „Pink Mercury“ weiter. Seit einigen Jahren nun verbinden sie Musik aus den Genres Folk, Klassik und Progressive Rock in der Band „Eyevory“ – mit David Merz als Gitarristen und „Mastermind“. Neu dabei ist jetzt der Schlagzeuger Christian Schmutzer.

Einen großen Erfolg feierten die Musiker im vorigen Jahr beim Freiluft-Festival „Night Of The Prog“ auf der Loreley (wir berichteten). Da spielten die Bremer im Vorprogramm von „Yes“ Stücke aus ihrem Album „Inphantasia“. Der Festivalauftritt vor 4 000 Menschen kam gut an: „Zum Schluss gab es Standing Ovations“, berichteten die Musiker.

Nun aber, zum 20-Jährigen, geht‘s nicht zur Loreley, sondern in die Hankenstraße. In den „Meisenfrei Blues-Club“, um genau zu sein. Am Freitag, 26. Oktober, heißt es dort: „20 Years of Kaja & Jana – Our Way to ,Eyevory‘“. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: frei.

+ Der Bremer Gitarrist Aladdin Haddad stellt in der Villa Sponte am Osterdeich sein Debütalbum vor. © Invo

Fischer und Frank haben „nicht nur zwölf ehemalige Bandmitglieder eingeladen, mit denen sie abwechselnd Songs aus den zurückliegenden 20 Jahren Bandgeschichte spielen werden“, heißt es in einer Vorschau. Denn: „Zusätzlich werden sie zwischen den Songs historische Bilder und Videos zeigen, damit das Publikum den Werdegang der Band auch visuell miterleben kann.“

Flamenco und Crossover

Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Boris Moench präsentiert der Bremer Gitarrist Aladdin Haddad am Freitag, 26. Oktober, in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) sein Debütalbum „Roots“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten. Das Duo spielt Crossover- und Flamenco-Musik – „zart, rhythmisch und dennoch expressiv“, wie ein Sprecher der Villa Sponte es formuliert.

Mit gerade einmal zwölf Jahren hat Aladdin Haddad den nationalen Gitarrenpreis in Syrien gewonnen. Bis 2010 studierte er an der Hochschule für Musik in Damaskus, anschließend besuchte er etliche Meisterklassen. 2014 begann er ein Masterstudium der Klassischen Gitarre unter der Leitung von Pia Gazarek Offermann an der Hochschule für Künste in Bremen, das er im vergangenen Jahr abgeschlossen hat.

Boris Moench studierte am California Institute for the Arts bei John Bergamo (Percussionist bei Frank Zappa). Danach verbrachte er einige Jahre im Musical-Bereich und spielte unter anderem in Produktionen wie „Evita“, „Ein Käfig voller Narren“, „Hair“ und bei der „Rocky Horror Show“.

Gegenwärtig ist er aktiv als Mitglied von „Mr. Police“, einer Coverband für „Police“- und Sting-Songs, der Coverband „Ramble On“, im Ensemble „This Way Up“ (eigene Kompositionen) sowie als Dozent an der Musikschule Cuxhaven. Moench und Haddad spielen seit dem vergangenen Jahr zusammen.

Bingo mit Michael Thürnau

„Bingo-Bär“ Michael Thürnau kommt mal wieder nach Bremen – und natürlich geht es um sein Lieblinsspiel. Thürnau wird am Freitag, 26. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zum „Bingo-Tag“ im Einkaufszentrum Berliner Freiheit (Vahr) erwartet.