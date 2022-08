Schüsse in Bremen gefallen – 23-Jähriger im Krankenhaus

Von: Anika Zuschke

In Bremen wurde ein 21-Jähriger bei einem gewaltsamen Streit durch Schüsse am Bein verletzt. (Symbolbild) © Dean Pictures/Imago

In Bremen sollen am Montag infolge einer Auseinandersetzung Schüsse gefallen sein – ein 21-Jähriger landete mit einer Schussverletzung im Krankenhaus.

Bremen – In Bremen-Woltmershausen sollen am Montagnachmittag, 8. August 2022, bei einer Auseinandersetzung Schüsse gefallen sein. Ein 23-jähriger Mann erlitt in der Folge eine Schussverletzung am Bein und wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Gewaltsame Auseinandersetzung in Bremen: 23-Jähriger nach Schussverletzung im Krankenhaus

Die gewaltsame Auseinandersetzung wurde der Polizei gegen 16:20 Uhr gemeldet – wie genau es zu dem Streit gekommen ist und wie viele Personen daran beteiligt waren, ist zunächst unklar. Nach dem Eintreffen der Polizei erschienen jedoch zahlreiche Angehörige vor Ort, die in verbale Streits ausbrachen. Diese konnten laut Polizei von den Beamten aber unterbunden werden.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern aktuell an und die Woltmershauser Straße ist noch bis zum Ende der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

