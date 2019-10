Schießwütiger Mann: Spezialkräfte umstellen Haus in Bremen

Spezialkräfte nahmen den Schützen in Bremen-Walle fest.

Ein schießwütiger Mann hat am Samstagabend in Bremen Spezialkräfte der Polizei auf den Plan gerufen. Der 32-Jährige hatte mehrere Schüsse von einem Balkon abgegeben.

Bremen - Gegen 22.30 Uhr stand der Mann auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Dithmarscher Freiheit im Bremer Stadtteil Walle. Anwohner sahen den 32-Jährigen, als er mit einer Pistole hantierte und mehrere Schüsse in die Luft abgab. Daraufhin informierten sie die Polizei.

Diese rückte mit einem großen Kräfteaufgebot an. Schnell ist der Tatort lokalisiert und umstellt worden, berichtet die Polizei am Sonntag.

Nach Schüssen: Bremer Polizei nimmt Mann fest

Spezialkräfte trafen den 32 Jahre alten Schützen in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Polizei fand in der Wohnung zwei Schreckschusspistolen und passende Munition. Die Gegenstände sind beschlagnahmt worden.

Auf den Schützen wartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

