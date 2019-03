„Bremer Tagebuch“ widmet sich der Restaurierung der Condor „0063“

Bremen - Von Jörg Esser. Sie gilt als Meisterwerk bremischer Ingenieurskunst und als „formschönes Flugzeug mit hervorragenden Flugeigenschaften“: Focke-Wulfs FW 200 Condor hat Luftfahrtgeschichte geschrieben. An einem weiteren Kapitel basteln rund 60 Senioren in einer Halle auf dem Areal des Bremer Airbus-Werks. Sie restaurieren seit Anfang 2002 das im Mai 1999 aus dem Trondheimfjord geborgene Wrack einer Condor-Maschine. 2020 soll die Restaurierung beendet sein. Dann kommt das Flugzeug in die Obhut des Deutschen Technikmuseums Berlin.

Über die Restaurierung der Condor informieren Projektleiter Günter Büker, sein Stellvertreter Horst Becker und Flugzeugbauer Jürgen Molkenthin in der Film- und Vortragsreihe „Bremer Tagebuch“ am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft an der Sandstraße. In der rund 80-minütigen Veranstaltung referiert das Trio über die Geschichte des größten in Bremen konstruierten und in Serie gebauten Passagierflugzeugs, die dramatische und weitgehend missglückte Bergung des Wracks sowie das Bremer Condor-Team und das Condor-Restaurierungsprojekt. Der Eintritt ist frei.

Die Rekonstruktion des legendären Flugzeugs ist ein gigantisches Puzzle. Filigranarbeit und Detektivarbeit. Fummelarbeit mit Schablonen. „Man kämpft sich von Stück zu Stück“, wird einer der „Condorianer“ in einer von diversen Veröffentlichungen zitiert. Die Restaurierung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die Bremer sind für die Wiederherstellung des Rumpfes, des Cockpits und der Flügel verantwortlich. Die drei Fahrwerke, das Leitwerk und das Rumpfheck werden bei der Lufthansa-Berlin-Stiftung in Hamburg zu neuem Leben erweckt. Die typengleichen Motoren restauriert Rolls Royce Deutschland, eine Tochtergesellschaft des englischen Flugzeugmotorenherstellers Rolls Royce mit Standorten in Dahlewitz bei Berlin und der Motorenfabrik Oberursel bei Frankfurt am Main.

+ Günter Büker referiert im „Bremer Tagebuch“. © Condor-Team Bremen

Rückblick: 1981 werden Überreste einer Condor-Maschine in einem Fjord nahe der norwegischen Stadt Trondheim geortet – einer „FW 200 C-3“ mit der Werknummer „0063“, die als Militärflugzeug für die Kriegsmarine im Einsatz war und am 22. Februar 1942 in jenem Fjord notwasserte. Bis zur Bergung vergehen weitere fast 20 Jahre. Und dann geschieht eine zweite Katastrophe: Beim Absetzen der Bergungsplattform am 26. Mai 1999 zerbricht das Wrack. Günter Büker zählt zu den Augenzeugen.

Doch das Deutsche Technikmuseum Berlin als neuer Eigentümer der Condor entschließt sich, die Restaurierung des Schrotthaufens, der wenig später im Hamburger Hafen landet, in Angriff zu nehmen. Büker, seinerzeit in führender Position bei Airbus in Hamburg, wird ins Boot geholt. Das Spiel beginnt – mit sieben bis acht Sponsoren, aber trotzdem mit bescheidenem Budget.

+ Ein Flügel des Condor-Wracks, aufgenommen im Januar 2007 während der Frühphase des aufwendigen Restaurierungsprojekts. © Esser

Das Team ist seit 2002 kontinuierlich gewachsen, quasi mit der Zunahme der Restaurierungsaufgaben, heißt es. Im Jahre 2006 sind es 49 Mitarbeiter, in den folgenden vier Jahren stabilisierte sich die Anzahl auf 56, und im Laufe des Jahres 2013 erreichte die Restaurierungsmannschaft ihren Höchststand von 61 Mitarbeitern. Die heutige Stärke liegt bei 56 Mitarbeitern.

„Wir haben bei Null angefangen“, erinnert sich Projektleiter Büker. „Wir hatten nur Fotos und Wartungshandbücher.“

Das erste Langstrecken-Verkehrsflugzeug der Welt

Die Focke-Wulf FW 200 Condor war das erste viermotorige Langstrecken-Verkehrsflugzeug der Welt und hat die Langstreckenrekorde Berlin–Kairo, Berlin–New York und Berlin–Tokio aufgestellt. In Bremen erinnert eine Steintafel am Haus des Glockenspiels in der Böttcherstraße an den ersten Nonstop-Atlantikflug einer Focke-Wulf FW 200 Condor von Berlin nach New York im August 1938. Das Flugzeug galt es technologische Spitzenleistung der jungen deutschen Luftfahrtindustrie und zeichnete sich dadurch aus, dass es „eine konsequente Leichtbauweise und eine Glattblech-Schalenbauweise besaß, einen schlanken aerodynamischen Rumpf hatte, über hydraulisch geführte Landeklappen und über ein hydraulisch geführtes Fahrwerk verfügte und einen komfortablen Passagierraum mit 26 Plätzen hatte“, notieren die Chronisten. Die Condor wurde mit vier luftgekühlten Sternmotoren geflogen und hatte vier Mann Besatzung. In Bremen wurden 16 Verkehrsflugzeuge vom Typ FW 200 gebaut, davon zwölf für die Deutsche Lufthansa.