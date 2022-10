Schreckschusswaffen und Pyrotechnik? Polizei stoppt Hochzeitskorso in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Erneut wurde in Bremen ein Hochzeitskorso von der Polizei gestoppt. (Symbolbild) © Wolfram Steinberg/dpa

Erneut hat die Polizei Bremen einen Hochzeitskorso in der Stadt gestoppt. Laut Zeugen wurde mit Schreckschusswaffen geschossen und Pyrotechnik gezündet.

Bremen – Die Polizei in Bremen hat am Sonntagabend erneut einen Autokorso in der Stadt gestoppt. Zeugenaussagen zufolge soll die Wagenkolonne einer Hochzeitsgesellschaft aus den Wagen heraus Pyrotechnik gezündet und mit Schreckschusspistolen geschossen haben. Das rief die Polizei auf den Plan.

Die Beamten stoppten daraufhin sieben Wagen des Hochzeitskorsos in der Nähe der Pirmasenser Straße in Bremen-Osterholz. „Bei der Durchsuchung eines Autos fanden sie ein Messer, weitere Waffen fanden sie nicht“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Nach „eindringlichen“ Gesprächen durften die Autos einzeln weiterfahren. Die Einsatzkräfte fertigten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an, heißt es.

Schreckschusswaffen und Pyrotechnik? Polizei stoppt erneut Hochzeitskorso in Bremen

Erst vor rund einer Woche zog die Polizei in Bremen einen großen Hochzeitskorso aus dem Verkehr. Den Teilnehmern der 50-Wagen-Kolonne werden mehrere Verkehrsverstöße zur Last gelegt. Zudem soll auch in diesem Fall Pyrotechnik gezündet worden sein.

Die Polizei in Bremen teilt mit: „Sogenannte Autokorsos können Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen. Die Freude über ein Ereignis berechtigt zu keinem Zeitpunkt die Missachtung von Verkehrsregeln.“