„Käthe holt die Kuh vom Eis“ feiert umjubelte Premiere im Packhaustheater

Videodreh mit Ausfallerscheinungen: Szene aus „Käthe holt die Kuh vom Eis“, das am Donnerstag im Packhaustheater im Schnoor Premiere feierte. Foto:

Bremen - Von Viviane Reineking. Schräg, anzüglich, hochprozentig: So kommt die musikalische „Knaller-Bauernhof-Komödie“ daher, die am Donnerstagabend im Packhaustheater im Schnoor ihre Premiere feierte. Der Großteil der Zuschauer feierte das Stück „Käthe holt die Kuh vom Eis“, das bis zum 20. April auf dem Spielplan steht, mit viel Gelächter und Applaus.

Der Himmel strahlend blau, die Wiese saftig grün, Sonnenblumen blühen. Die knuffigen Schweine („Original Büsumer Kampfschweine“) grunzen, das Huhn gackert, die Kuh muht. Bauernhofidylle pur im Stück von Autor William Danne. Doch das alleine wäre natürlich kein Stoff für eine „Knaller-Bauernhof-Komödie“. Und deshalb trügt der ländliche Heile-Welt-Schein-natürlich: Die resolute Käthe (Gudrun Schade) ist pleite. Um Geld zu verdienen, bietet sie ihren Hof samt Handpuppen als tierische Bauernhof-Bewohner gestressten Mitmenschen als Erholungsort an. So kommt es, dass im norddeutschen Nirgendwo nacheinander der Jungspund Rascal (Michael Svensson), die überdrehte Erzieherin Leonie (Sina Schulz) und der Schürzenjäger Jürgen (Johann Anzenberger) stranden.

Rascal wurde vom Vater zur ländlichen Auszeit genötigt. Beim Mittzwanziger hat es im Leben noch nicht zu viel mehr als zu „creative thinking“, zu Deutsch: kreativem Denken, gelangt. Leonie („In meinen kühnsten Träumen bin ich wie Heidi“) dagegen will ihrem Leben freiwillig „eine neue Richtung geben“. In Käthe sieht sie daher den Almöhi, den Großvater. In Rascal - natürlich - den „Geißenpeter“.

Zufällig finden beide einen Pfändungsbescheid von Insolvenzverwalterin Dr. Vogelbrecht (Alica Boll). Leonie („Wo eine Käthe ist, ist auch ein Weg“) und Rascal beschließen, der mittellosen Bäuerin zu helfen.

Gut für die beiden und gut fürs Stück ist, dass auch noch Möchtegern-Casanova Jürgen auftaucht. Mit coolem Outfit (rotes Hemd, rote Slipper, weiße Hose, verspiegelte Sonnenbrille) und flachen Sprüchen („Hast du eine gute Haftpflichtversicherung? Ich habe wegen dir eine Beule in der Hose“) bringt er Schwung auf den Hof und auf die Bühne. Vielleicht lag es am Hochprozentigen, den Käthe großzügig ausschenkt. Jedenfalls ist die Schnapsidee geboren: Ein selbstgedrehter Film, ein veganes Märchen, soll im Internet Werbegelder in die Kasse spülen. Und selbst Dr. Vogelbrecht, deren Funktion anfangs noch niemand ahnt, ist als Frau vom Bio-Tüv mit dabei.

Derbe Zoten, einige gute Gags und etwas viel Klamauk: Die Show von Regisseur Manuel Ettelt, die mit einigen Songs (darunter „Hier kommt Jürgen“ in Anlehnung an Frank Zanders „Hier kommt Kurt“) gespickt ist, kommt launig daher. Vor allem kurz vor der Pause, zu Beginn des Märchendrehs, nimmt das Stück Fahrt auf. Wunderbar witzig, mit herrlich übertriebenen Spiel, begeistert vor allem der gebürtige Bayer Johann Anzenberger das glucksende Publikum. Er macht im - natürlich veganen, weil unechtem Wolfspelz - ebenso eine gute Figur wie mit Großmutters Haube oder später in hautenger, goldig-glänzender Unterhose. Und er macht seine Sache derart gut, dass die Schauspielkollegen - oder vielmehr die von ihnen auf die Bühne gebrachten Figuren - nicht ganz mithalten können.

Nach der Pause allerdings kann das Stück die Geschwindigkeit nicht ganz halten. Dennoch ein unterhaltsames, rundes Zusammenspiel des Ensembles. Am Ende wird natürlich alles gut, kommt die weiche, die andere Seite der Insolvenzverwalterin („die freche Vivien“) zum Vorschein, ist die Lösung zur Rettung des Hofes gefunden. Da hätte es den gemeinsamen Gesangspart in Glitzeroutfits gar nicht mehr gebraucht.