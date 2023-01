Schon wieder: Smart und Kleinbusse brennen in Bremer Neustadt

Von: Johannes Nuß

Teilen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben in der Bremer Neustadt zum wiederholten Male Kleinbusse und ein Auto gebrannt. © Sina Schuldt/dpa/Archiv

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben in der Bremer Neustadt zum wiederholten Male Kleinbusse und ein Auto gebrannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Bremen – Zum wiederholten Male haben in Bremen Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, brannten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. Januar 2023, in der Bremer Neustadt ein Auto und zwei Kleinbusse. Dabei entstand zum Teil hoher Sachschaden, berichten die Beamten.

Schon wieder: Smart und Kleinbusse von Renault und VW brennen in Bremer Neustadt

Zunächst wurden Einsatzkräfte gegen 04:30 Uhr am Samstagmorgen aufgrund eines brennenden VW-Busses und eines Renault Kleinbusses auf die Möckernstraße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt stand der Motorblock des VWs bereits komplett in Flammen, das Feuer am Vorderreifen des Renault konnte durch die Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher gestoppt werden.

Die Feuerwehr löschte den brennenden VW. Der komplette Motorblock wurde vollständig zerstört, ein weiteres Auto wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Kurz darauf brannte gegen 04:50 Uhr auf der Bachstraße ein Smart vollständig aus. Hier hatten Anwohner zuvor einen Mann weglaufen sehen.

Smart und Kleinbusse brennen in Bremer Neustadt: Polizei sucht dringend Zeugen

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 cm groß und mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizei fragt, wer zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr auf der Möckernstraße, der Bachstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Wer hat den Mann gesehen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.