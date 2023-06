Schon wieder: Nach Fahndungsaufruf – Mutmaßliche Geldwäscherin stellt sich

Von: Fabian Raddatz

Nachdem die Bremer Polizei öffentlich nach einer mutmaßlichen Geldwäscherin gefahndet hatte, hat sich nun eine 27-Jährige gestellt.

Bremen – Sie soll mit einem gestohlenen Ausweis Konten unter falschem Namen eröffnet haben, um anschließend Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen Betrugstaten entgegengenommen zu haben: Eine 27-Jährige stellte sich am Dienstag, 30. Mai 2023, gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt der Polizei.

Vorher hatten die Einsatzkräfte aus Bremen öffentlich nach einer Verdächtigen gefahndet.

Nach Fahndungsaufruf: Mutmaßliche Geldwäscherin stellt sich – Verbindung zum anderen Fall?

Auffällig: Es ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass sich Tatverdächtige der Polizei gestellt hatten, nachdem öffentlich nach mutmaßlichen Geldwäschern gefahndet worden war. Erst am 23. Mai wurde eine 22-Jährige aus dem Landkreis Diepholz bei den Beamten in Bremen vorstellig, nachdem die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen war.

Auch ihr wird vorgeworfen, unter der Verwendung mehrerer falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken eröffnet zu haben. Dabei sollen sich nicht nur die Taten in einem ähnlichen Zeitraum verübt worden sein, auch die transferierten Beträge lagen den Angaben zufolge beide im fünfstelligen Bereich.

Ob eine Verbindung zwischen den beiden Fällen besteht, das werde derzeit noch geprüft, gab Nils Matthiesen, Sprecher der Polizei Bremen, auf Nachfrage bekannt. Bei den Beamten würden regelmäßig Anzeigen eingehen, bei denen Personen für Geldwäschezwecke als „Finanzagenten“ (Geldwäscher) angeworben wurden.