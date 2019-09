Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mit Hut und weißem Kleid geht eine Dame durch den Schnoor. Eine geradezu malerisch schöne Szene, fotografiert im Jahr 1935. Eine Arbeit des Grafikers und Fotografen Hans Saebens (1895 bis 1969), dessen Schwarzweißaufnahmen das Bremen-Bild über Jahrzehnte mitgeprägt haben. Stets ging es dabei um das schöne Bremen, denn Saebens arbeitete für den Verkehrsverein, für das Stadtmarketing. Zu seinem 50. Todestag am 16. Oktober widmet das Focke-Museum (Schwachhauser Heerstraße 240) Saebens nun eine Ausstellung.

Unter dem Titel „Hans Saebens – Bilder für Bremen“ sind von Sonnabend, 7. September, bis zum 9. Februar 2020 insgesamt 100 Neuabzüge von Saebens-Fotografien zu sehen – Aufnahmen der Jahre 1930 bis 1969.

Mehr als nur Nostalgie

Kuratorin Dr. Karin Walter konnte aus dem Vollen schöpfen: 1998 hatte das Focke-Museum den Bremen-Nachlass von Hans Saebens angekauft, 20 000 Negative und 5 000 Positive. Ein Fundus, der in den vergangenen Jahren geordnet und digitalisiert wurde. Die Ausstellung vereint nun bekannte und nie gezeigte Stadt- und Hafenaufnahmen.

Die Präsentation reicht dabei weit über das rein Nostalgische hinaus. Das liegt an der künstlerischen Qualität der Aufnahmen. Und es liegt auch an den Motiven selbst. In den Foto-Themen stecken etliche Bezüge zur Gegenwart. So wird zum Beispiel vor Augen geführt, wie sich Schwerpunkte der Stadtentwicklung wandeln – bisweilen ins Gegenteil.

+ Bremen bei Nacht – 1959 mit Leuchtreklame, Nebel und „Europa“-Kino in Szene gesetzt. Foto: HANS SAEBENS/FOCKE-MUSEUM

Parkende Autos auf dem Marktplatz – heute nicht nur verboten, sondern auch verpönt. Saebens fotografierte die auf dem Marktplatz parkenden Wagen um 1952 – nach dem Krieg, so Kuratorin Walter, galt das Ideal der autogerechten Stadt. Und Bremen war dabei! Walter: „Die Bilder für das Stadtmarketing sollten das vermitteln.“

Es ging ja um das schöne Bremen – nicht nur in den Broschüren und Prospekten des Verkehrsvereins. „Schönes Bremen“ war auch der programmatische Titel eines Bildbands, den Saebens im Bremer Schünemann-Verlag herausbrachte (wo jetzt auch der sehens- und lesenswerte Katalog zur Ausstellung erscheint; Preis: 19,90 Euro). In der Zeit von 1939 bis 1966 kam „Schönes Bremen“ in sechs Auflagen mit 43 000 Exemplaren heraus – und wechselnden Texten und Bildern, nicht zuletzt wegen der Kriegszerstörungen.

„Morbide Schönheit“

Apropos Kriegszerstörungen. Deren Ausmaß deutet Saebens in der 1949er-Auflage von „Schönes Bremen“ nur an, schreibt Walter im Katalog. 1946 aber hatte er noch etwas ganz anderes geplant, eine Art Vorher-Nachher-Bildband mit dem Titel „Bremen – ein Jahr danach“.

Fotos zerstörter Gebäude und Straßen stellte er Vorkriegsaufnahmen aus gleicher Perspektive gegenüber. Einen Verlag fand er dafür nicht, obwohl selbst seine Fotografien der Zerstörung von „morbider Schönheit“ sind, wie Walter sagt. Zwei Prototypen des Bands mit eingeklebten Originalabzügen der Fotos sind erhalten, einen davon präsentiert das Focke-Museum in der Ausstellung.

+ Neuaufbau: Hochhausfassade an der Landwehrstraße in Walle, aufgenommen 1955. Foto: HANS SAEBENS/FOCKE-MUSEUM

Ein weiteres großes Saebens-Thema sind Szenen aus der Arbeitswelt. Er zeigt die Knochenarbeit im Hafen in den Jahrzehnten vor Beginn der Container-Ära – aber nicht nur die Knochenarbeit. „In den 30er Jahren hat man erkannt, dass der Hafen für die Vermarktung Bremens wichtig ist“, sagt Karin Walter. In diesem Sinne geriet natürlich gerade das Spektakuläre in den Fokus, zum Beispiel die Verschiffung einer Lokomotive. In den Jahren des sogenannten Wirtschaftswunders setzt Saebens den Autoexport über Bremens Häfen in Szene – oft in stimmungsvollem Licht.

Das Spiel von Licht und Schatten, der Blick für Linien und Strukturen: Etlichen Aufnahmen ist anzusehen, dass Saebens ursprünglich „von der Grafik kam“, so Walter. Hinzu kommt eine unverkennbare Freude an ungewöhnlichen Perspektiven. Auf diese Weise rang er altbekannten Motiven Neues ab.

Gern blickte Saebens von oben auf Bremen – und nicht nur auf das schöne Bremen. Eine bekannte Saebens-Aufnahme von 1946 leitet den Blick vom Dom herunter auf den zerstörten Schütting. Sie ist auch in der Ausstellung zu sehen, die alle Bilder in großformatigen Abzügen zeigt – und ohne störend spiegelnde Glasplatten. Dadurch kommt der Betrachter den Fotos sehr nah. Die Fotos dem Betrachter aber auch.