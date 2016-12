Schöne Bescherung!

Zur großen Eselbescherung samt Fütterungsrunde bei den alten Haustierrassen lädt der Naturschutzbund Bremen (Nabu) für heute, Freitag, 11 Uhr, in sein Schullandheim Dreptefarm nach Wulsbüttel ein. Ausnahmsweise darf heute auch Mitgebrachtes verfüttert werden, wenn es denn geeignet ist. So dürfen die Esel auf keinen Fall Brot bekommen, die Ziegen und Schafe allerdings schon, sagt Nabu-Chef Sönke Hofmann. Für alle Fälle hält die Dreptefarm genügend gesunde Leckereien für die Tiere bereit, so dass alle Besucher einmal füttern und streicheln können, heißt es. Wer den Tieren dauerhaft helfen möchte, kann auch eine Farmtierpatenschaft abschließen. Weitere Informationen unter www.Dreptefarm.de oder beim Nabu unter 0421/45 82 83 64. - Foto: Nabu