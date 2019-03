Schnittstellen schaffen

„Wir schließen“ – Momentaufnahme aus der Obernstraße in der Bremer Innenstadt. Wohin steuert die City zwischen Investoren-Projekten und Online-Konkurrenz? Das wurde beim Einzelhandelsabend im Haus der Bürgerschaft diskutiert. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Umbruch im stationären Handel – er war das große Thema beim Einzelhandelsabend im Haus der Bürgerschaft. Die Branche verändert sich gegenwärtig so stark wie kaum eine andere. Zugleich verändern etliche Neubauprojekte die Bremer Innenstadt. Apropos – die Erreichbarkeit der Bremer City, sie war ein weiteres Diskussionsthema beim nunmehr 63. Gästeabend, zu dem der Handelsverband Nordwest und die Handelskammer 160 Gäste aus Unternehmen, Politik und Verwaltung eingeladen hatten.

Es ist die Digitalisierung, die den Umbruch im Handel vorantreibt. Es sind aber auch die Entwicklungen von Quartieren und Innenstädten, durch die sich die Bedingungen für Einzelhändler verändern. Welche Rolle spielt der Handel dabei? Eine entscheidende, findet Janina Marahrens-Hashagen, Präses der Handelskammer: „Zentren brauchen Menschen. Der stationäre Handel ist der Garant für Beständigkeit der Quartiere.“ Zugleich aber wolle der Innenstadtbesucher und Kunde überrascht werden und etwas erleben, was sich vom virtuellen Einkauf im Netz abhebe. Es gelte, digitale und analoge Welten miteinander zu verbinden, Schnittstellen zu schaffen. Beispiel: „Im Netz bestellen und im Laden abholen oder anders herum – Lieferung nach Hause.“

Aber: „Neben attraktiven Angeboten und erkennbaren Wegebeziehungen innerhalb der Stadt ist vor allem die gute Erreichbarkeit der Innenstadt von außerhalb mit allen Verkehrsträgern besonders wichtig“, sagt Präses Marahrens-Hashagen. So sieht es auch Stefan Brockmann, Vorsitzender des Handelskammer-Ausschusses für Einzelhandel – und fügt an: „Die Menschen werden nicht im Überlandbus zum Shoppen kommen, dazu reicht die Taktung nicht aus.“

„Der Handel hat ein großes Problem mit der Verkehrspolitik“, sagt Frank Imhoff, CDU-Abgeordneter und Vizepräsident der Bürgerschaft. „Der Einzelhandel ist angewiesen auf Kaufkraft aus dem Umland. Wo Staus sind und wo man nicht parken kann, da fährt man nicht hin.“ Es gelte also, Lösungen zu finden – um zu erreichen, dass die Menschen aus dem Umland „regelmäßig“ nach Bremen kommen. Während die Bremer selbst offenbar nicht mehr so oft ins Umland fahren sollen – Imhoffs Frage: „Wie gelingt es uns, dass die Bremer nicht mehr zum Shoppen nach Posthausen und Brinkum fahren?“

Bremens Innenstadt, sie stehe in Konkurrenz zu Oldenburg und Hamburg und in Konkurrenz zum Internet. „Es muss investiert werden, damit unsere Stadt attraktiv bleibt“, so Imhoff. „Politik und Verwaltung sind verantwortlich für die Rahmenbedingungen.“

Genau damit tun sich Politik und Verwaltung aber oft schwer. Ein aktuelles Beispiel: Vier Türme plant der US-Stararchitekt Daniel Libeskind (72) für das Sparkassen-Areal (Am Brill). Sie sollen unterschiedlich hoch sein und symbolisch für die vier Bremer Stadtmusikanten stehen. Die Reaktionen sind nicht durchweg begeistert. Während Bremen am einen Ende der Martinistraße einen riesigen Klotz wie den neuen Kühne-und-Nagel-Bau durchgehen lässt, sorgen vier Türme praktisch am anderen Ende der Martinistraße für Diskussionen.

Am 5. April, so Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) beim Einzelhandelsabend, werden die Pläne der Investoren Pinchas und Samuel Schapira für das Sparkassen-Areal – die Libeskind-Vorschläge also – im Beirat Mitte diskutiert.

Sieling sieht es als „Kompliment für unsere Stadt“, dass ein Star wie Libeskind für Bremen plant. Aber: „Es muss in den Stadtraum passen, dann kann man über Höhe reden.“ Der Bürgermeister weiter: „Das müssen wir aufnehmen, aber wir müssen es nicht hinnehmen.“