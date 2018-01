Internet-Plattform „Cookasa“: Schnippeln in fremden Küchen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Idee entstand in einer Bar. „Ich und mein Kumpel Kesten Scholz haben überlegt, wie man kochen lernen kann. Wir kamen darauf, uns Leute in die Bude einzuladen, die zeigen, wie gekocht wird“, sagt André Wollin (36). Gemeinsam mit Scholz (27) gründete er das Portal „Cookasa“. Das ist seit vier Jahren online und brachte schon etwa 10 .000 Menschen dazu, sich zum Kochen zu treffen.

Und so sehen ein gemeinsamer Kochabend und die notwendigen Vorbereitungen mit Hilfe von „Cookasa“ aus: Die Anmeldung bei dem Portal ist einfach. Name und Adresse sowie die Mailverbindung werden erfragt und auch, ob eine eigene Küche zur Verfügung steht. Vier Leute sind beim nächsten Kochen dabei. Der Gastgeber schreibt, was er in der Küche hat: Gewürze, Zucker, Honig, Pfeffer und Senf.

Was kochen? Die Verabredung zum Einkauf im Supermarkt wird zur Planungssession. Ein Gericht kann alle bereitstehenden Komponenten leicht integrieren: Nudeln mit einer aufwendigen Soße und Salat. Tobias, neben mir der zweite „Koch“, hat eine besondere Idee: Granatapfel, eine raffinierte Zutat für den Salat. Dazu Tomaten und Oliven für die Sauce. Als Nachtisch: Rote Grütze mit Vanille.

Zufallsberatung im Supermarkt

Was passt als Wein? Zufällig steht ein Angestellter in der Weinabteilung. Der ist allerdings mit der Anfrage überfordert und geht erstmal einen Fachmann holen. Bevor beide wieder da sind, bahnt sich eine Lösung an: Eine Kundin hört die Frage und gibt sofort Rat. Mit Kompetenz. Nevin Schmidt gibt Kochkurse mit Schwerpunkt auf Gerichte des Mittelmeerraums. Ihre Empfehlung: ein 2016er „Corsaire“ aus Frankreich. Das klingt vertrauenswürdig. Nun geht es zum Kochen.

Gastgeber Hermann verfügt über eine geräumige Küche mit viel Arbeitsfläche. Es haben sich nur vier „Cookasa“-Teilnehmer angemeldet. Prompt hat Hermann noch zwei Freunde dazu eingeladen. Insgesamt machen sich somit fünf Männer und eine Frau, alle zwischen Ende 20 und Anfang 40, ans Kochen. Hermann hat schon einige Erfahrung mit der Internet-Plattform und war auch schon mehrfach als Gastgeber dabei.

Bunt gemischt Kochtruppe

„Das Besondere ist, dass man nicht weiß, wer kommt. Es soll eine Überraschung sein“, sagt er. „Ich habe mit ,Cookasa‘ schon in Studentenbuden gekocht. Ein Gastgeber hatte nicht nur ein großes Haus, sondern auch einen Porsche im Keller. Das war mir dann schon etwas zu elitär.“ „Chefkoch“ Jan, an diesem Abend damit betraut, die nötige Umlage der Besucher zu zählen, macht schon zum 18. Mal bei „Cookasa“ mit. Mit Ausnahme des Gastgebers zahlen alle sechs Euro.

Beim Schnibbeln und Rühren ist die Unterhaltung nett. Hermann hat sogar eine kleine Überraschung da: selbst geernteter Honig. Der hilft beim Salat-Dressing. Die passende Idee kommt von Svetlana. Sie mischt Balsamessig mit etwas Honig. Das Dressing passt auch gut zum Granatapfel. Das Ergebnis ist ein erfrischend schmeckender Salat als Beilage zu den Nudeln. Die muntere Atmosphäre wird beim Wein noch etwas lockerer. Der hält, was er verspricht. Die Imkerei ist nur eines von vielen Gesprächsthemen während des lockeren Beisammenseins.

„In der kleinsten Küche ist die beste Stimmung"

An diesem Abend wird nur in einer Bremer Küche mit „Cookasa“ gekocht. Meistens sind es etwa vier Küchen, je nach Zahl der Anmeldungen, so Gründer Wollin. Mittlerweile führt die Plattform in mehreren deutsche Städten Kochwillige zusammen. „Natürlich ist jedes Treffen anders, aber die typische Stimmung ist immer gleich“, sagt Wollin. Auch Kochen unter beengten Verhältnissen könne durchaus Spaß machen: „In der kleinsten Küche ist die beste Stimmung“, sagt er. Mittlerweile helfen vier Leute neben ihren Jobs, „Cookasa“ am Laufen zu halten: Neben den Gründern Wollin und Scholz sind das Sven Reher (37) und Elena Abad (30).

