Fragen & Antworten: Gemeinsamer Tresen für bessere Notfallversorgung

Bremen - Es soll ein Schritt in die Zukunft der Notfallversorgung sein: Das Krankenhaus St.-Joseph-Stift und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bremen haben einen „gemeinsamen Tresen“ eingerichtet. Fragen und Antworten zu den Neuerungen bei den Notfallzentren.

Warum gibt es den gemeinsamen Tresen?

Die Notfallambulanzen in der Republik werden zunehmen belastet – zum Teil von Patienten, die mit (verschleppten) Krankheiten oder Leiden dorthin kommen. Ambulanzen sind aber für diese Fälle gar nicht zuständig. Daher gibt es eine Reform der Notfallversorgung in Deutschland. Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenhäuser sollen künftig integrierte Notfallzentren (INZ) als zentralen Punkt in den Kliniken einrichten. Mit der Etablierung eines gemeinsamen Tresens am 14. August als erste Anlaufstelle für Notfallpatienten haben das St.-Joseph-Stift und die KV bereits Strukturen wie ein integriertes Notfallzentrum.

Wie verfährt das Personal am gemeinsamen Tresen, also dem Schreibtisch?

Geschultes Fachpersonal ermittelt anhand eines Verfahrens zur Ersteinschätzung (SmED, Strukturiertes medizinisches Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland) die Dringlichkeit der Behandlung. Je nach Schwere der Erkrankung werden die Patienten dann weitergeleitet – entweder zum ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV, ins Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Krankenhauses oder an Haus- bzw. Fachärzte am nächsten Werktag.

Welchen Vorteil haben die Patienten davon?

Dank der engen Verzahnung mit den Strukturen des Krankenhauses verkürzen sich vor allem die Wartezeiten für solche Patienten, die dringend auf Hilfe in der Notaufnahme angewiesen sind. „Die zentrale erste Anlaufstelle ermöglicht die schnelle und zielgerichtete Vermittlung medizinischer Hilfe“, sagt Torsten Jarchow, Geschäftsführer des St.-Joseph-Stifts. Vorteil für die Notaufnahmen: Das Personal kann sich um wirklich akut Hilfebedürftige kümmern.

Was ist ein strukturiertes medizinisches Einschätzungsverfahren?

Das ist eine Software, die geschultes Fachpersonal in den Telefonzentralen und an den Tresen mit digitalen Fragebögen, direkter Auswertung und entsprechenden Handlungsvorschlägen unterstützt. So lassen sich Symptome, Krankheitsbilder, Vorerkrankungen und Risikofaktoren systematisch abfragen. SmED liefert eine Empfehlung zur Dringlichkeit und zur angemessenen Behandlung. Eine Diagnose wird nicht gestellt; die bleibt weiterhin einer ärztlichen Untersuchung vorbehalten. Die Software stützt sich auf 85 sogenannte Leitbeschwerden, wozu Fieber, Rückenschmerzen oder eine Knieverletzung gehören. Diese können kombiniert werden mit Angaben zu Risikomerkmalen und Begleitbeschwerden.

Wie wird der gemeinsame Anlaufpunkt angenommen?

Nach inoffiziellen Angaben funktioniert die Idee. Evaluiert wird gegen Ende des Jahres, das war schon zu Projektbeginn so geplant.

Wie erreiche ich die Anlaufstelle?

Die neu eingerichtete, bundesweit eingeführte Telefonnummer für die ärztlichen Bereitschaftsdienste der Kassenärztlichen Vereinigungen ist 116 117. Diese Anrufe werden dann in Bremen am gemeinsamen Anlaufpunkt angenommen. Direkt erreicht man diesen im St.-Joseph-Stift über den Eingang zur Notaufnahme (Schubertstraße). Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19 bis 7 Uhr, Mittwoch von 15 bis 7 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 7 bis 7 Uhr.

Bundesweiter Pilot

Das Ersteinschätzungsverfahren wird seit Januar dieses Jahres in Bremen erprobt. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bremen-Stadt im Krankenhaus St.-Joseph-Stift ist deutschlandweit die erste Einrichtung, die nach diesem Verfahren im Rahmen eines Pilotprojektes arbeitet. Ab Januar 2020 soll das SmED in allen Bundesländern in Bereitschaftsdiensten, Notaufnahmen und den Telefonzentralen der 116 117 zum Einsatz kommen. Die Software SmED basiert auf einem evidenzbasierten Verfahren, das in der Schweiz seit Jahren etabliert ist.