„Business Blinddates“ für Jungunternehmer

90 Sekunden brechen das Eis

+ © Kowalewski Tom Schuchert (vorne links) und Florian Manke (r.) treffen sich beim Speed-Dating. Jeder hat 90 Sekunden, um sich vorzustellen. Die Gesprächspaare sitzen direkt nebeneinander. © Kowalewski

Bremen - 90 Sekunden sind nicht lang, aber sie reichen Tom Schuchert, Marketing-Manager bei „Rightmart Software“, um sich und seine Tätigkeit in dem jungen Start-up vorzustellen. „Wir produzieren Software für eine eigene Kanzlei und wollen uns jetzt an große Kanzleien wenden. Wir betreiben Prozess-Automatisierung und wollen Anwälten so ihre Arbeit erleichtern, so dass sie günstig oder sogar kostenfrei möglich ist“, erklärt Schuchert bei einem „Business Blinddate“ am Donnerstagabend.