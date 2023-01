Eiswettprobe in Bremen: Schneider mit Doppel-Wumms

Von: Jörg Esser

Drei Frauen gehören dem Novizenjahrgang 2023 an. Es sind die ersten in der Geschichte des 1829 gegründeten Eiswettvereins. © DPA/Schuldt

Die Eiswettprobe ist ein Bremer Brauch, bei dem es darum geht, ob ein Schneider trockenen Fußes die Weser überqueren kann. Am Freitag kamen mehrere hundert Schaulustige zum Spektakel.

Bremen – Ein zunächst überpünktlicher Schneider, ein neuer Notarius und dazu trällernde Majestäten aus dem Morgenland – das Eiswettspektakel am Punkendeich hat an diesem Dreikönigstag so einige Überraschungen parat. Mehrere hundert Schaulustige sind dabei. Das Ergebnis allerdings ist programmiert: „De Werser geiht!“

Die Sonne scheint pünktlich, die Bremer und Buten-Bremer am Deich sind voller Freude. Zeremonienmeister Stefan Bellinger legt los. Und schon huscht Eiswettschneider Peter Lüchinger durchs Szenario. Viel zu früh. Warum nur? Ganz einfach, der Schneider ist aufregt. Schließlich fehlt ihm die Praxis. Zwei Jahre ist das Spektakel der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt startet der Eiswettverein wieder durch. Der Schneider, mit Zylinder und in blauem Zwirn, auch. Aber er hat sein Bügeleisen vergessen.

Der Schneider ist wieder weg. Jetzt geht alles seinen Gang. Der Einmarsch der Eiswett-Gemeinde beginnt. Zunächst stapft das ehrenwerte Präsidium gemächlichen Schrittes vom Osterdeich in Richtung Fähranleger, dem Ort des einstündigen, kabarettartigen Spiels. Es folgen die Novizen. Und erstmals zählen drei Frauen dazu. Weiter geht’s – mit Eiswettpräsident Patrich Wendisch, Medicus und Notarius sowie mit Kaspar, Melchior und Balthasar, den Heiligen Drei Königen. Dann endlich taucht der Schneider wieder auf. Mit ganz vielen Topfdeckeln imSchlepptau – weil ja jetzt in Deutschland „alles gedeckelt wird“.

Lauwarme Ratschläge und rosarote Brillen

Die 194. Eiswettprobe nimmt ihren Lauf. Ein hitziger Auftakt, der Medicus verteilt lauwarme Ratschläge und rosarote Brillen. Sicher ist sicher. Die Majestäten singen ein erstes Lied nach der Melodie „An der Nordseeküste“. Der Präsident dankt diplomatisch für den „interessanten musikalischen Beitrag“, beginnt aber schnell am Spektakel zu verzweifeln: „Auch der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden.“

Eiswettschneider Peter Lüchinger steht in seinem blauen Zwirn auf der Waage. Notarius (v.l.), Medicus und Eiswettpräsident pochen auf die Einhaltung der Statuten. © DPA/Schuldt

Die Wortgefechte spitzen sich zu. Und der neue Notarius – Dr. Jochen Böning – ist mittendrin. Der Eiswettschneider palavert mit seinem markanten Schweizer Akzent über Richtlinienkompetenz und Doppel-Wumms, spricht von Olaf, Christian und Robert (also SPD-Kanzler Olaf Scholz, FDP-Finanzminister Christian Lindner und Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck). Und kommt dann aus Berlin nach Bremen, zu den Fahrrad-Premiumrouten, zu Baustellen, zur Martinistraße und maroden Brücken und zu Bovi (SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte), der „redet und redet und präsidial redet und irgendwann vergisst, irgendwas zu entscheiden“.

„Der Bovi redet und redet und redet“

So weit, so schön. Immer wieder gibt es Gesangseinlagen der Könige. Dann geht es hinein in die Statuten. Denenzufolge muss der Schneider 99 Pfund wiegen. Die alte Waage streikt, aber der Notarius hat eine digiatle Gepäckwaage dabei. Und siehe da: Exakt 99 Pfund. Auch das Bügeleisen ist so heiß, wie es die Statuten wollen.

Jetzt muss der Schneider nur noch trockenen Fußes die Weser überqueren. Das kann ja nicht klappen. Doch der Zwirnträger will baden gehen. Er beginnt, seine Klamotten auszuziehen. Und wählt dann doch den Weg aufs Tochterboot „Ströper“ des Seenotkreuzers „Theo Fischer“. Auf die XXL-Flasche Eiswettkorn verzichtet er. Er favorisiert in diesem Jahr einen Kanister Flüssiggas.

Werder wird abgefeiert: Die Heiligen Drei Könige und der Medicus stimmen auf dem Eiswett-Spektakel Fan-Gesänge an. © DPA/Schuldt

Flüssiggas statt Eiswettkorn

Nun denn! „In Bremen ist die Welt noch in Ordnung. Der Schneider geht baden“, ruft der Eiswettpräsident. Und die launige Probe ist nach einer knappen Stunde beendet – und damit auch der erste Teil der Eiswette.

Zum zweiten Akt treffen sich die Eiswettgenossen mit jeder Menge Gäste am 21. Janaur im Bremer Congress Centrum. Die Festgesellschaft zählte in den Vor-Corona-Jahren immer mehr als 700 Teilnehmer. Die Herren und mittlerweile ja auch einige Damen werden an wie Eisschollen angeordneten Tischen sitzen und ein Festmahl mit diversen Gängen verspeisen. Es gibt viel Grünkohl und viel Wein. Schließlich wird für die in Bremen beheimatete Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gesammelt. Für die Seenotretter ist die Eiswette die wohl wichtigste Einnahmequelle.