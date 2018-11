„Der Schneider“ und das Kokain

Bremen - Von Steffen Koller. Ein Mammutprozess steht vor dem Ende. Am Freitag hat im Verfahren gegen drei Männer, die insgesamt mehr als 100 Kilogramm Kokain über Bremerhavens Hafen eingeschleust haben sollen, die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers gehalten. Und das geforderte Strafmaß hat es in sich: Für den Kopf der mutmaßlichen Drogenschmuggler, Muhiddin B., den Ermittlern auch als „der Schneider“ bekannt, beantragte die Anklage elf Jahre und vier Monate Haft.

Seine vermeintlichen Komplizen, Mauro F. und Murat D., sollen für neun Jahre und drei Monate beziehungsweise achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Allen drei wird Einfuhr und Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt.

Nach 66 Verhandlungstagen und mehr als 14 Monaten war es am Freitag endlich soweit. Gleich drei Anklagevertreter schilderten innerhalb von knapp drei Stunden, wie die Männer zwischen Januar und März 2017 mehrfach über den Hafen in Bremerhaven Kokain eingeschleust haben sollen. Die Drogen stammten laut Anklage aus Südamerika und wurden in Kühlaggregaten für Überseecontainer versteckt. Mehrere Lieferungen mit 30 bis 48 Kilo Kokain mit einem Schwarzmarktwert von rund drei Millionen Euro konnten den Angeklagten laut Staatsanwaltschaft zugerechnet werden. Zudem sei man durch abgehörte Telefonate, Observationen und abgefangene Briefe aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) sicher, den Männern noch weitere Drogengeschäfte nachweisen zu können, auch wenn das Kokain nicht beschlagnahmt werden konnte.

Über Monate hatten Polizei und Zoll das Trio im Visier, am 7. März 2017 nahmen die Ermittler die Männer fest. Kopf soll Muhiddin B. gewesen sein. Er, der offiziell sein Geld mit einer Änderungsschneiderei verdient, und deshalb „der Schneider“ genannt wird, habe Kontakte zu Abnehmern geknüpft, finanzielle Mittel bereitgestellt und „beraten“, hieß es. „Er hielt die Fäden in der Hand.“ Murat D., damals Besitzer einer Shisha-Bar in Bremerhaven, habe als Vermittler fungiert. In seiner Bar, die die Anklage als „Herzstück des Drogenhandels“ bezeichnete, sollen die Deals abgewickelt worden sein. Mauro F., der als Hafenmitarbeiter ungehinderten Zutritt zum Terminal hatte, war seinerseits für das Abholen und Herausschaffen des Kokains zuständig.

Über Jahre sollen die Männer ein Netz aus Lieferanten und Kunden gesponnen haben. Muhiddin B. habe zwar in Bremerhaven gewohnt, viele Geschäfte soll er auch aus der Türkei organisiert haben. Abnehmer, zu denen auch Tschetschenen gehörten, kamen demnach aus Osnabrück und anderen Städten. Aktuell wird auch vor dem Osnabrücker Landgericht gegen einen 51-Jährigen verhandelt, der ebenfalls Abnehmer des Kokains gewesen sei. Muhiddin B. muss nicht nur deshalb mit der höchsten Strafe rechnen, weil er der Anführer der Bande gewesen sei. Auch sein Nach-Tatverhalten sei an „Dreistigkeit kaum zu überbieten“ gewesen. B. hatte aus der JVA heraus Briefe an seine Frau geschickt und ihr darin detailliert erläutert, wie sie sich vor Gericht zu verhalten habe, welche Aussagen sie machen solle. Im Haus von B. fanden Beamte 15 Kilo Kokain, zudem einen geladenen Revolver. Er soll direkt neben dem Spielzeug der Kinder gelegen haben. Ein Urteil ist für den 20. Dezember angekündigt.