Schnee und Sternenstaub

Auch im Leben ein Paar: Peter und Mariyah Gerber werden in „Supernova“ erst durch einen gigantischen Schneesturm zu den Sternen und dann wieder zurück auf die Erde getragen. Foto: Holiday on Ice / Rico Ploeg

Bremen - Von Ralf Sussek. Unzählige Kreativtreffen, arbeitsreiche Wochen an Bühnenbild und Kostümen, monatelange Proben – nun ist sie gerade in Hannover gestartet, die Reise zu den Sternen. Mit „Supernova – Journey to the Stars“ nimmt die weltweit erfolgreiche Eisshow „Holiday on Ice“ das Publikum mit auf eine Abenteuerreise. Von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Februar, ist sie in der Stadthalle (ÖVB-Arena) zu sehen.

Die Geschichte beginnt mit einem farbenfrohen Fest, das von einen gigantischen Schneesturm unterbrochen wird. Er trägt ein Liebespaar (Peter und Mariyah Gerber) aus der verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos. Dort erwartet die beiden eine Reise durch die Galaxie und zu seinen exotischen Bewohnern. Dank einer galaktischen Explosion, der Supernova, kehren sie wieder zum Fest auf die Erde zurück – begleitet von farbenprächtigen Polarlichtern. Oder war die Reise nur ein Traum?

Cast und Kreativteam hinter der Sternenreise „Supernova“ ist eine Hommage an die Welt der Sterne mit berauschenden Bühnenbildern und atemberaubenden Choreografien. So zeigt es ein kurzer Video-Zusammenschnitt „Es wird in den Arenen wirklich schneien, wir erschaffen eine magisch anmutende Galaxie und ein Meer von Nordlichtern wird unsere Zuschauer bezaubern“, sagt Robin Cousins, 1980 Olympiasieger im Eiskunstlauf, seit Jahren Kreativdirektor von „Holiday on Ice“. Neben dem Kreativteam sind mehr als 40 Eiskunstläufer und Artisten aus zehn Nationen im Einsatz. Sie zeigen waghalsige Stunts – auf und über dem Eis.

Seit 76 Jahren „schaffen wir jedes Jahr eine neue Welt“, sagt Nadine Matzat, die Sprecherin von „Holiday on Ice“. Dank innovativer Technik erwarten die Besucher eine 3D-LED-Wand aus bespielbaren Würfeln, eine bewegliche Plattform und verschiedene Projektionen. Fast ein ganzes Jahr lang wurde an den Choreografien, der Musik, an den etwa 300 Kostümen gearbeitet. Letztere müssen nicht nur toll aussehen, sondern den Eiskunstartisten passen, ohne sie einzuengen.

„Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn in unserer ÖVB-Arena einmal im Jahr Eiszeit herrscht. Wann sonst bringen Veranstalter schon rund 4 000 Liter Wasser zum Gefrieren, um innerhalb von 48 Stunden eine Eisfläche mit einer Größe von 42 Metern mal 18 Metern entstehen zu lassen?“, sagt Projektleiterin Stefanie Schütze-Schulz von der Messe Bremen.

Auf der spiegelglatten Fläche erleben die Zuschauer den Auftritt eines heimischen Nachwuchstalents: Nach erfolgreicher Einführung der Holiday-on-Ice-Akademie anlässlich des 75. Geburtstags der Eisshow im vergangenen Jahr konnten sich in den diversen Veranstaltungsstädten Mädchen und Jungen der ansässigen Vereine bewerben, um am Tag der Premiere ihre ganz persönliche Kür vor großem Publikum zu zeigen. In Bremen tut das Joceline Iyeke. Die Neunjährige aus Delmenhorst trainiert sechs Mal in der Woche bei Bremen 1860, wurde im März Landesmeisterin. Den Ausschlag für ihre Bewerbung gab die „Holiday-on-Ice“-Show im vergangenen Jahr, das Okay gab es von Eiskunstlauf-Weltmeisterin und -Olympiasiegerin Aljona Savchenko, der Schirmherrin der Akademie. Ihr will Joceline aber nicht nacheifern, sondern weiter solo laufen, verriet sie den Journalisten.

Vorstellungen:

Die „Reise zu den Sternen“ ist von Mittwoch, 19., bis Freitag, 21. Februar, jeweils um 19 Uhr zu sehen, am Sonnabend, 22. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, um 13 und 16 Uhr. Tickets gibt es – je nach Tag der Vorstellung – ab 21,90 Euro.