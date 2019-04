Abriss der Mauer vor der Helenenstraße: Weg mit der Schmuddelecke

Wilde Müllablagerungen und illegales Urinieren prägen die Kreuzungssituation Helenenstraße/Ecke Vor dem Steintor. Dieser dunkle, schmuddelige und stinkende Bereich vor Bremens Rotlichtviertel ist seit langem ein Ärgernis für die Anwohner.

Bremen – Und eine Zumutung für die Mitarbeiter der Müllabfuhr, wie ein Sprecher des Bauressorts sagte. Nun soll die Schmuddelecke endlich beseitigt werden. Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen soll dieser Bereich in Zukunft freundlicher und ordentlicher werden. Mit dem Abriss der Begrenzungsmauer an der Helenenstraße startete gestern die Umgestaltung. Dazu gehört die „behutsame Teilöffnung“ der Helenenstraße, so Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Denn die Öffnung stieß zunächst auf Skepsis. Freier und auch Prostituierte stehen nicht so gern im öffentlichen Blickfeld. Zur Umgestaltung gehören ein festinstalliertes öffentliches Urinal sowie Fahrradabstellmöglichkeiten. Und: mehr Licht.

Ein schwer zu kontrollierender Bereich

Lohse sagte: „Wir lösen damit zum einen das Müllproblem und schaffen zum anderen einen offenen Raum mitten im Viertel, der neue Nutzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Fahrradabstellplätze bietet.“ Er dankte den Teilnehmern des Runden Tisches, die sich einvernehmlich für die jetzige Lösung ausgesprochen hatten. Auch Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zeigte sich erfreut über die Umbaumaßnahmen: „Damit lösen wir eine weitere Schmuddelecke mitten im Viertel auf, die für die Polizei in der Vergangenheit, insbesondere bezogen auf Drogendelikte, aber auch im Bereich der Gewaltprävention, nur schwer zu kontrollieren war.“ Das gelte auch für die Teilöffnung des Rotlichtbereiches im hinteren Teil der Helenenstraße, so Mäurer.

„Nicht mehr fast mittelalterlich abgeschottet“

Beiratssprecher Steffen Eilers betonte, wie wichtig dieser Schritt für den Stadtteil sei: „Wir haben es am Runden Tisch gemeinsam geschafft, dass dieser zentrale Ort im Steintor offener und heller und somit sicherer gestaltet wird. Wie auch immer man zu Prostitution steht, so ist es für die dort arbeitenden Frauen wie auch für die Anwohner ein Gewinn, dass diese Straße nicht mehr fast mittelalterlich abgeschottet wird.“ Sabiene Bolz von „Nitribitt“, dem Verein für die Beratung von Prostituierten, zeigte sich mit dem „guten Ergebnis“ ebenfalls zufrieden. Die Bremer Stadtreinigung kündigte Kontrollen an, um illegale Müllablagerungen zu vermeiden.

gn