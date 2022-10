Schmuck und Geld gestohlen: 92-Jähriger in Bremen überfallen

Von: Felix Busjaeger

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. In Bremen ist ein 92-Jähriger überfallen worden. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 92-jähriger Mann ist in Bremen überfallen worden. Ein Unbekannter hatte ihn abends angesprochen und Schmuck sowie Geld erbeutet.

Bremen – Ein unbekannter Mann hat in Bremen-Osterholz einen 92-Jährigen überfallen und Schmuck sowie Bargeld erbeutet. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Senior in Folge des Unfalls und verletzte sich leicht. Wie aus den Informationen hervorgeht, ereignete sich der Vorfall im Bremer Ortsteil Osterholz in der Nähe der Haltestelle „Ellenerbrokstraße“ zwischen 20:00 und 20:30 Uhr am Samstagabend.

92-Jähriger in Bremen überfallen: Senior war auf dem Rückweg vom Freimarkt

Der 92-Jährige befand sich demnach auf dem Rückweg vom Freimarkt und war nach eigenen Angaben gegen kurz nach 20:00 Uhr an der Haltestelle der Straßenbahn ausgestiegen. Wenig später sei er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt worden. Der Täter soll daraufhin Schmuck und Bargeld entwendet haben. Der 92-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei Bremen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein. Zudem trug er zur Tatzeit dunkle Kleidung sowie eine Kapuze oder eine andere Kopfbedeckung.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen: Mann nach Messerangriff gestorben

