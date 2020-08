Schmetterling bleibt am Boden

Bremen – Nichts geht mehr in Guatemala. Die Corona-Pandemie hat das mittelamerikanische Land voll im Griff. Der öffentliche Verkehr ruht, die Schulen sind geschlossen, dem Gesundheitssystem droht der Kollaps, und die Zahl der Hungernden steigt dramatisch an. „Die Situation ist gruselig“, sagt Christine Dittmer vom Bremer Verein „Mariposa“ (spanisch für Schmetterling), der sich seit fast 20 Jahren im armen und ländlich geprägten Hochland Guatemalas engagiert.

Auch der Schmetterling bleibt derzeit am Boden. Hilfe ist nur aus der Ferne möglich, von Bremen aus eben. Über den Partnerverein „Casa Sito“ werden die Stipendiaten und deren Familien mit Essenspaketen und Supermarkt-Gutscheinen, mit Schutzmasken und Gutscheinen für Prepaidkarten für Handys versorgt.

„Mariposa“: Schulen seit 17. März geschlossen

„Mariposa“ betreut zudem das Schulprojekt „Semilla de Esperanza y Amor“ (SEA) weiter. Die Grundschule im Hochlanddorf San Mateo besteht seit 2013, rund 95 Kinder aus dem Dorf und Umgebung lernen dort, werden mit Frühstück und täglichem Mittagstisch versorgt. Doch auch die kleine Schule ist seit 17. März geschlossen wie alle Schulen des Landes. Den Familien im Hochland fehlen Internetzugänge, Online-Unterricht ist Utopie. „Die Kinder sind zu Hause sich selbst überlassen oder in beengtem Wohnumfeld der Familie und Mitbewohnern ausgeliefert, was schon vor der Pandemie oft kritisch war“, heißt es in einem „Mariposa“-Rundbrief. Und weiter: „Hinzu kommt, dass die meisten der Familien in einfachen Behausungen leben und meist nicht einmal fließendes Wasser und Toiletten haben. Hygiene ist hier kaum möglich.“

Die Regierung will die öffentlichen Schulen in Guatemala im September wieder öffnen. Private Schulen bleiben in der Warteschleife. „Im SEA wird es wohl 2020 keinen Schulunterricht mehr geben“, sagt Dittmar. Und auch für die Casa-Sito-Stipendiaten, die älteren Schüler, läuft alles, wenn überhaupt, dann online. „2020 wird es keinen regulären Unterricht mehr geben.“

„Mariposa“: Ausgangssperren am Wochenende

Die beiden großen Krankenhäuser der Hauptstadt Guatemala-Stadt stehen Berichten zufolge wegen der zahlreichen Neuinfektionen vor dem Kollaps. Am Mittwoch (12. August) waren in Guatemala 57 966 Covid-19-Erkrankungen und 2 233 Todesfälle registriert. Ein drittes Hospital wurde eilig erbaut. Es ist eine Konstruktion aus Metall, die sich tagsüber unter praller Sonne erhitzt, nachts zu kalt wird und auf die das Wasser jetzt in der Regenzeit oft stunden- oder nächtelang einprasselt.

In allen Krankenhäusern gibt es keine Medikamente mehr. Die Patienten erhalten nur Beruhigungsmittel, Patienten sitzen in Rollstühlen und auf dem Boden. „Die Leute aus dem Hochland meiden die Kliniken, sie bleiben lieber zu Hause und sterben gegebenenfalls auch dort“, hat „Mariposa“ erfahren.

Der gesamte öffentliche Verkehr ruht weiterhin, Distriktgrenzen dürfen nur mit offizieller Erlaubnis überschritten werden. „Überlandbusse, Kleinbusse und Kleintaxis sind verboten wegen der Abstandsregeln.“ Die Bauern erreichen ihre Felder nicht mehr, die Händler können nur bedingt ihre Waren verkaufen. Derzeit sind nur acht von 16 großen Märkten im Land geöffnet. Die Pandemie verursacht ökonomische Probleme ohne Beispiel. Es gibt unzählige Entlassungen. Sechs von acht Firmen in Guatemala-Stadt sind von der Schließung bedroht, heißt es weiter.

„Mariposa“: Menschen sterben lieber zuhause

Seit 17. März sind die Grenzen des Landes geschlossen. Der Ausnahmezustand dauert an. Es gilt eine allgemeine Ausgangssperre von 18 bis 5 Uhr. Am Wochenenden gilt die Ausgangssperre von Sonnabend, 14 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Supermärkte und Lebensmittelläden und Restaurants mit einem Lieferservice dürfen von 6 bis 16 Uhr öffnen. „Bei weiterhin steigenden Fallzahlen sind weitere Einschränkungen nicht ausgeschlossen“, heißt es auf der Homepage des Auswärtigen Amtes.

Wer das Engagement „Mariposas“ in Guatemala unterstützen will, wird um Spenden auf das Konto des Vereins bei der Kreissparkasse Syke gebeten (IBAN: DE 62 2915 1700 1100 01 1515).

Von Jörg Esser