Borgward-Rennteam erreicht mit Hansa-Sportcoupé das Ziel in Le Mans

Die Schmach ist ausgewetzt

Die Ehre Borgwards ist nach 65 Jahren wieder hergestellt: Das Rennsport-Coupé Hansa 1500 mit der Startnummer 41 sieht die Zielflagge in Le Mans.

Bremen - Von Ulf Kaack. Eine alte bremische Schmach ist ausgewetzt worden: der Ausfall des kompletten Borgward-Rennteams mit drei Silberpfeilen am 13. und 14. Juni 1953 bei der 21. Ausgabe des legendären 24 Stundenrennens von Le Mans. 65 Jahre danach ging der einzig überlebende Rennwagen mit seiner damaligen Startnummer 41 aus diesem Trio erneut in Frankreich auf die Piste. Diesmal sah er nicht nur die Zielflagge, er belegte sogar einen hervorragenden vierten Rang in seiner Klasse.