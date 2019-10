Länderzentrum für Niederdeutsch will Plattdeutsch in der Pflege etablieren

„Der Schlüssel zum Herzen“

+ © Kuzaj Der Pflegewissenschaftler und Platt-Muttersprachler Jan-Bernd Müller kümmert sich am Länderzentrum für Niederdeutsch um das Thema „Plattdeutsch in der Pflege“. © Kuzaj

Bremen - „Plattdeutsch ist die Sprache des Herzens“, sagt Christianne Nölting, die Geschäftsführerin des Länderzentrums für Niederdeutsch an der Contrescarpe. Das gilt besonders für Menschen, die mit Plattdeutsch aufgewachsen sind, für die es die eigentliche Muttersprache ist. Mit Blick darauf will das Länderzentrum nun Plattdeutsch in der Pflege etablieren – in Bremen, im Umland, im gesamten Norden.