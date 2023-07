Von Bremen in die Welt: Schlüssel auf ovalem Etikett

Von: Jörg Esser

Liegt seit Oktober 2016 an der Schlachte: die „Alexander von Humboldt“, Großsegler und lange Jahre Werbebotschafter für Beck’s. © Esser

Von Bremen in die ganze Welt. „Beck‘s“ ist ein populärer und omnipräsenter Botschafter Bremens. Die Bier-Geschichte begann vor 150 Jahren in der Neustadt.

Bremen – „,Beck’s’ gehört zu Bremen wie die Weser, Werder und die Stadtmusikanten.“ Der Slogan der Werbestrategen von Stadt und Brauerei hat seinen Wiedererkennungswert. Das Bier auch. Seit 150 Jahren.

„Beck’s’ ist ein unverkennbarer Botschafter der Stadt Bremen und zugleich der hanseatischen Werte in der ganzen Welt“, sagt Fried-Heye Allers, Unternehmenssprecher von Anheuser-Busch InBev Deutschland. Das Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev mit Hauptsitz in Bremen ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2 300 Mitarbeiter, gut die Hälfte an der Weser. Wer in Bremen und „umzu“ „Beck’s“ trinkt, der kann sich wohl sicher sein, dass es in der Neustadt gebraut worden ist.

Allers fährt fort: „,Beck’s’ ist ein großartiges Kapitel deutscher Produkt- und Markengeschichte.“ Das Fundament legten vor 150 Jahren – am 27. Juni 1873 – der Bauunternehmer Lüder Rutenberg, der Kaufmann Thomas May und der Braumeister Heinrich Beck. Sie gründen in Bremen die „Kaiserbrauerei Beck & May“. Und verkaufen schon ab 1874 Bier in grünen mundgeblasenen Flaschen an Bremer Gaststätten. Und es wird ein Bier nach Pilsener Brauart entwickelt, das ideal für den Transport nach Übersee geeignet ist. Der Pioniergeist wird belohnt. Bei der Weltausstellung 1876 in Philadelphia gewinnt der Gerstensaft aus Bremen die Goldmedaille für „das beste aller kontinentalen Biere“. Das Abbild der Medaille und ein Schlüssel erscheinen ab 1877 erstmals als Signet auf dem Etikett. 1884 wird das ovale Etikett mit einem nach rechts gerichteten Schlüssel (der Schlüssel im Bremer Wappen ist nach links gedreht) als Warenzeichen geschützt. 1888 wird die Bierkühlung von Natureis auf maschinell hergestelltes Eis umgestellt.

Goldmedaille drei Jahre nach der Gründung

Während des Ersten Weltkriegs und dann wieder nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten (1933) und der folgenden Boykottaufrufe gegen Deutschland brechen die Exportmärkte ein. 1944 werden große Teile der Produktionsanlagen in Bremen durch Bomben zerstört, die Brautätigkeit wird eingestellt. Erst im Dezember 1948 wird wieder Bier gebraut. „Die ersten 200 Kisten gingen nach Bangkok“, heißt es in den Annalen. Die Bremer Brauerei setzt auf unkonventionelle Wege und bleibt innovativ. „,Beck’s’ ist das erste deutsche Bier, das im Sechser-Pack und in Dosen erhältlich ist. Und die erste Marke, die Edelstahlfässer statt der herkömmlichen Holzversionen einsetzt – für den Erhalt der Frische des Bieres“, listet Allers einige markante Beispiele auf. Übrigens: Als Fassbier wird „Beck’s“ 1974 eingeführt.

Werbemotiv: Eine ältere Dame löscht „Männerdurst“. © Archiv

Die Bremer Brauerei setzt Zeichen. Und Werbebotschaften. So entwirft die US-amerikanische Werbeagentur McCann Erickson für den deutschen Markt den Slogan „Beck’s Bier löscht Männer-durst.“ Anfang 1955 platzieren die Werbestrategen der Brauerei eine Kampagne mit großformatigen Anzeigen zunächst im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, später im Fernsehen, in anderen Illustierten und natürlich auch in den Lokalzeitungen. Das kostet. Und lohnt sich.

Der Mann als Biertrinker, echtes Bier für echte Männer. Es dauert, bis die Frauen zum Glas greifen. Und so erscheint Anfang der 70er Jahre über dem „Männerdurst“-Slogan das Bild einer älteren Dame mit Melone, die sich genüsslich ein „Beck’s“ schmecken lässt. Bild und Text passen nicht zusammen. „Das ist ein gängiger Trick in der Werbebranche“, sagen Kunsthistoriker. Die Unstimmigkeit sichere Aufmerksamkeit. 1975 wird dann aus dem „Männerdurst“ der „Kennerdurst“.

„Kennerdurst“ ersetzt „Männerdurst“

Ab 1988 fährt der Großsegler „Alexander von Humboldt“ als Werbebotschafter mit grünen Segeln über die Weltmeere sowie über Kinoleinwände und Fernsehbildschirme. Dazu passend wird „Sail away“ 1992 der Werbesong von Beck’s, zunächst von Hans Hartz, dann ab 1995 von Joe Cocker gesungen. „Es ist ein Sound, der zur Hymne wurde“, schwärmt der Unternehmensprecher. Die „Alex“ liegt seit 24. Oktober 2016 als Gastro- und Hotelschiff an der Schlachte, ihre Nachfolgerin „Alexander von Humboldt II“ ist seit 2011 vor allem als Segelschulschiff im Einsatz – mittlerweile auch mit grünen Segeln.

Bierkutscher und Brauereipferde waren bis 2005 im Bremer Stadtgebiet unterwegs. Dann schaffte der Inbev-Konzern sie aus Kostengründen ab. © Kuzaj

Bis 2002 bleibt die Brauerei fest in Bremer Hand. Dann kauft der belgische Konzern Interbrew (heute: Anheuser-Busch InBev) die Brauerei im Februar 2002 für einen Preis von 1,8 Milliarden Euro. Im Frühjahr 2005 schafft der Konzern die traditionellen Bremer Bierkutscher ab, die das Bier im Stadtgebiet mit Pferdegespann auslieferten.

Heute sei „Beck’s“ in mehr als 100 Ländern verfügbar und werde an 15 internationalen Standorten nach gleicher Rezeptur gebraut, sagt Allers. Und neben dem Pilsner sind diverse andere Sorten auf dem Markt – seit 2003 „Beck’s Gold“, dann „Green Lemon“ und 2021 ein naturtrübes „Beck’s Unfiltered“.