Daniel Günther zu Gast beim Neujahrsempfang der Bremer CDU

„Uns macht Jamaika Spaß“

+ © Bahlo Einmarsch der Gladiatoren: Daniel Günther (l.), Jörg Kastendiek (r.) und Carsten Meyer-Heder (im Hintergrund, mit Bart). © Bahlo

Bremen - Von Jörg Esser. Aufbruchstimmung. Die Bremer CDU will Aufbruchstimmung erzeugen, um nach der Bürgerschaftswahl im Frühjahr 2019 endlich mal ins Rathaus einzuziehen. So hat Landesparteichef Jörg Kastendiek (53) beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend im Swissôtel nicht nur Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther als Stargast, sondern auch Carsten Meyer-Heder im Schlepptau. Der Unternehmer ist designierter und vom Parteivorstand nominierter Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Der Zwei-Meter-Mann (56) soll zur Hauptfigur im „Projekt Aufbruch“ werden.