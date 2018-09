Schlepper rammt Frachtschiff - ein Besatzungsmitglied wird schwer verletzt

Bremerhaven - Ein Autofrachter und ein Schlepperschiff sind am Dienstagnachmittag auf der Weser kollidiert. Dabei wurde ein Besatzungsmitglied des Schleppers schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Das 190 Meter lange Transportschiff sollte in die Nordschleuse Bremerhaven fahren. Zur Unterstützung waren zwei Hafenschlepper vor Ort. Ein dritter Hafenschlepper, der auf dem Wege zu seinem Liegeplatz an der Kaiserschleuse war, fuhr an dem Autotransporter vorbei. Aus ungeklärter Ursache machte er eine plötzliche, scharfe Kurve und fuhr dem Autotransporter direkt vor den Bug.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Besatzungsmitglied des Hafenschleppers schwer verletzt. Außerdem wurde die Aufbauten des Schleppers eingedrückt und der Rumpf des Schiffes beschädigt. Das Schiff wurde noch am Abend in eine Bremerhavener Werft gebracht.

Die Besatzung des Autotransporters blieb unverletzt. Die Bordwand des Frachters wurde oberhalb der Wasserlinie leicht beschädigt. Das Schiff konnte aber sicher in den Hafen von Bremerhaven einlaufen. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist.

Die zuständige Behörde, die Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr, verbot beiden Schiffe vorläufig die Weiterfahrt. Die Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen ermittelt.