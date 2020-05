Schlangen am Schluss

Bremen - Von Thomas Kuzaj. An den Schlusstagen, da bildeten sich noch einmal richtige Schlangen an den Gewinnausgaben. Doch es war gleichwohl eine schwere Saison für die Bürgerpark-Tombola, eine sehr schwere. Die Lotterie muss Corona-Einbußen hinnehmen. Tombola-Chef Dietmar Hoppe bezifferte den Umsatz am Sonntagabend auf 767 800 Euro. Das ist deutlich weniger als sonst.

Im vergangenen Jahr verkaufte die Tombola 597 100 Lose und erwirtschaftete so einen Umsatz von 1 194 200 Euro – Rekord. Das Ergebnis war ein Reinertrag von mehr als 420 000 Euro. Zahlen, von denen in diesem Jahr nur geträumt werden darf.

Die 66. Bürgerpark-Tombola hatte am 5. Februar begonnen, kämpfte zunächst mit ungünstigem Wetter und hätte normalerweise bis Muttertag, 10. Mai, gedauert. Dann aber kam Corona. Der Shutdown am 18. März unterbrach den Losverkauf für mehr als vier Wochen – bis zum 19. April.

Seit dem 20. April wurden auf dem Liebfrauenkirchhof und an anderen Plätzen in der Innenstadt wieder Lose verkauft, seit dem 21. April auch in den großen Einkaufszentren. Dem Tombola-Team wurde dann eine zweiwöchige Verlängerung genehmigt. Immerhin. „Die zwei Wochen haben uns Umsätze und Erträge gebracht“, so Hoppe.

Das durch die Tombola eingespielte Geld geht hauptsächlich – zu sechs Achteln – an den rein privat finanzierten Bremer Bürgerpark. „Wir brauchen jedes Jahr zweieinhalb Millionen Euro“, so Joachim Linnemann, Präsident des Bürgerparkvereins. Das Geld sei nötig, um den Park so zu erhalten, „wie er sich darbietet“. Der Tombola-Beitrag gilt als wichtiger Pfeiler des Haushalts.

Ein Achtel des Ertrags geht in diesem Jahr an den Stadtgarten Vegesack, jeweils ein Sechzehntel bekommen der Achterdiekpark und der Verein Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und öffentliche Kunstwerke in Oberneuland kümmert.

Vom Reingewinn zum Gewinn – zu den Hauptgewinnern der diesjährigen Tombola zählt Sebastian Reinke. Bei einem Stadtbummel mit seiner Freundin kaufte der 26-Jährige in der Obernstraße ein Los. Und gewann damit einen Kia Picanto im Wert von 12 880 Euro. Den symbolischen Autoschlüssel überreichte ihm Olaf Müller (Werner-Automobile) kurz vor dem Tombola-Finale dort, wo sonst keine Autos fahren dürfen – unter den Augen des Rolands auf dem Bremer Marktplatz.